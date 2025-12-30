December 29-én egy vezsenyi lakos tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy ellopták az autóját. A probléma abból fakadt, hogy pár pillanatra felügyelet nélkül hagyta járó motorral a gépkocsiját, és mire visszament az autóhoz, már hűlt helyét találta. A bejelentő egy helyi haragosára gyanakodott, akit kamerafelvételek alapján a rendőrök azonosítottak is.

Azonnal keresni kezdték a gyanúsítottat, és rövid időn belül rá is bukkantak az 54 éves férfire egy tiszakécskei fürdőben. A bűnözők „ásza” a belépőt az autóból magához vett 100 ezer forintból vette, és meg is reggelizett. Mondhatjuk, hogy jó fej volt, mert előtte a pénzből a kocsit is megtankolta.

Emberünk furán gondolkodott, ugyanis mielőtt bement a fürdőbe, az indítókulcsot és a leszerelt rendszámot eldugta Tiszakécskén. Elmondása szerint ezt azért tette,

hogy az autót ne lopják el.

A sztorit a rendőrség ezek után rövidre zárta. Az előállított és gyanúsítottként kihallgatott férfit kétrendbeli lopás bűntett, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt vették őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatását. A gépkocsit megtalálták és visszaadták a tulajdonosának.

Tekintve, hogy az egész ügy abból indult ki, hogy az autó tulajdonosa járó motorral, felügyelet nélkül hagyta ott járművét, a rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy