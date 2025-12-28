A jeges utat hibáztatta az a 18 éves autóvezető, aki vasárnap hajnalban, Szombathelyen, egy egyenes utcán haladva áttért a menetirány szerinti másik oldalra, és balesetet okozott, írja a 112press.hu.

Az általa vezetett Opel keresztbe fordult az úton, neki sodródott egy parkoló Hondának, ami az ütés következtében megpördült, és belecsapódott egy Toyotába.

Az Opel ezek után kidöntött egy fát, majd felborult.

A sofőr egyedül ült az autóban, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vezető által említett aszfalt-jegesedést a helyszínelők nem észlelték.