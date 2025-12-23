Az Európai Unióban összesen 887 491 új személyautót helyeztek forgalomba novemberben, ami éves összevetésben 2,1 százalékos növekedést jelent. Az év első tizenegy hónapjában az új autók regisztrációja 9 860 092 darabot tett ki, ami 1,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának volumenét.

Az év első tizenegy hónapjában az elektromos autók forgalomba helyezése 1 662 399 darabot ért el az Európai Unióban, ami 16,9 százalékos piaci részesedést jelent. A forgalomba helyezett elektromos autók száma az előző év azonos időszakához képest 27,6 százalékkal emelkedett.

A növekedést elsősorban a négy legnagyobb piac hajtotta: Németországban 41,3, Belgiumban 10,2, Hollandiában 8,8, valamint Franciaországban 9,1 százalékkal több ilyen járművet helyeztek forgalomba. Novemberben az eladott elektromos autók száma 188 730 darabra nőtt, ami 44,1 százalékos bővülést mutat az előző év novemberéhez viszonyítva.

A hibrid autók regisztrációja 3 408 907 darabot tett ki január és november között, ami 34,6 százalékos piaci részesedést eredményezett. Ez a kategória az előző év azonos időszakához képest 14,5 százalékkal bővült. A benzines és dízelautók együttes piaci részesedése 36,1 százalékra csökkent az év első tizenegy hónapjában, szemben az előző évi 45,8 százalékkal.

Magyarországon 10 754 új autót adtak el novemberben, ami egy százalékkal haladta meg az előző év novemberi szintjét. Az év első tizenegy hónapjában a teljes forgalomba helyezés 117 510 darabra nőtt, 7,1 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakát.