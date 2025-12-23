A ROADPOL-akciót a szervezet éves ellenőrzési terve alapján december 15-21. között tartották az ország útjain. Az ellenőrzés célzottan azokra irányult, akik alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban vezettek járművet.

Az akció során a rendőrök 130 485 járművezetőt ellenőriztek, közülük 213 személy ellen indítottak eljárást ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés gyanúja miatt.

Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a megállítottak kicsit több mint másfél ezreléke ellen intézkedni.