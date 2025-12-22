A szigetszentmiklósi férfi és a nő házassága 2023 januárjában ért véget a férfi durva viselkedése miatt. Az asszony 2023 márciusában a szigetszentmiklósi munkahelyéről tartott hazafelé kocsival, amikor az egyik utcában meglátta az autóban várakozó volt férjét.

A nő megállt, mire a férfi elindult és nekihajtott az autójának. Ezt követően a férfi kérdőre vonta a nőt, eközben az autó ablakán benyúlva kivette az indítókulcsot, majd a másik ajtón keresztül beszállt. Erre a nő kiugrott a kocsiból és segítségért kiabált.

A férfi elindult a nő kocsijával, de hamar megállt, mert a közeli benzinkútról a nő segítségére sietők feltartóztatták. A nő visszaült a kocsijába, majd elindult, de a férfi a saját autójával üldözőbe vette a nőt, mellé hajtott és leszorította az úttestről. A nő vészfékezéssel elkerülte, hogy az autóval az árokba hajtson.

Ezután a nő beért munkahelyének parkolójába és kiszállt a kocsiból. A férfi a parkoló bejárata előtti kanyart nem tudta bevenni, így a kerítésnek hajtott. Ez sem állította meg, a parkolóban futó volt felesége után hajtott, és megpróbálta elütni. A nőnek sikerült elugrania a kocsi elől, amellyel a férfi falnak ütközött. A nő a segítségére siető munkatársával a parkolóban lévő őrbódéba futott, ahova a férfi megpróbált betörni, de a portárs ebben megakadályozta és távozásra szólította fel.

A férfi – aki nem mellesleg ekkor járművezetéstől eltiltása hatálya alatt állt – a helyszínt elhagyta. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérlete mellett rongálással, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel, jármű önkényes elvételével és közúti veszélyeztetéssel vádolja.