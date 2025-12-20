Még kedd hajnalban gyulladt ki menet közben egy autó Sződliget közelében az M2-es autóúton. Mire kiértek a helyszínre a váci hivatásos tűzoltók, már teljes egészében égett – írta a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűzoltók eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet. Benne ketten utaztak, és mivel időben el tudták hagyni az utasteret, személyi sérülés nem történt.

Egy Lada 2107 vált a lángok martalékává. A „kocka-Ladaként” emlegetett, a mai AvtoVAZ által 1982-től egészen 2012-ig gyártott típus továbbra is komoly népszerűségnek örvend a használt piacon, különösen az oroszoknál, ahol a mai napig vezeti az eladási listákat a veterán modell.

A mostani szerencsétlenség alaposan megmozgatta a hazai ladás csoportokat is. Foglalkozott a témával a Ladaracing.hu is, melynek bejegyzése alatt a hiba lehetséges okát is találgatták: a tüzet valószínűleg a benzincső vagy az AC pumpa okozhatta, amikből nehéz jó minőségű utángyártott darabokat találni.