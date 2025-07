Megáll az ész #102. - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🔥 Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autó az M4-es autóúton még tavasszal. Szerencsére személyi sérülés nem történt, mindenki időben el tudta hagyni a járművet. 😒 Sajnos a felvételeken is jól látszódik, hogy számtalan autós és kamionos segítségnyújtás nélkül haladt el a kezdetekben még csak füstölő autó mellett, pedig a 3,5 tonna feletti járművekben legalább 1 darab 6 kg-os porraloltó készüléknek lennie kell. 👩🏼‍⚖️ A törvény szerint, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt akár 2️⃣ évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. ❗️ Soha ne haladj el egy égő autó mellett! Nem lehet tudni, hogy az égő jármű kerekei mikor robbannak fel, illetve a kifolyt üzemanyagot se terítsük el még jobban. 💭 Szeretnénk néhány jó tanácsot adni, mert ez bárkivel előfordulhat: 🤯 Ne pánikolj! Hívd a 112-t, próbálj meg minél pontosabb leírást megadni. Hol vagy, milyen meghajtású a jármű, mi történt. 🧯 Legyen a kocsidban tűzoltó készülék: akár már egy 2 kg-os porral oltóval, vagy 2 literes habbal oltóval is meg lehet fékezni a kezdeti autótüzeket. A motorháztetőt ne nyisd fel hirtelen, azzal csak az égést segíted! 🚒 Adj utat a segítségnek! Mentősáv nyitásával segítsd a kiérkező tűzoltók, rendőrök, mentők, útellenőrök haladását, hogy minél gyorsabban segítséget tudjanak nyújtani. 🦺 Helyezd magad biztonságba! Menj a szalagkorláton kívülre, és várd meg a segítséget. 🚒 Köszönjük a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gyors és szakszerű segítségét! 🙏 Köszönjük az arra közlekedők együttműködését! #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya