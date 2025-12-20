Nyakunkon a karácsony, az év végi ünnepekre hangolódva pedig tudományos alapon vizsgálták meg a Fiatnál, melyek azok a slágerek, amik a legboldogabbá teszik az embereket az autóban ülve. A 25 dalból álló listához egy spéci képletet használtak, ami figyelembe veszi az adott zene dallamát, tempóját és dalszöveg-mintáit, de kritérium volt például az is, hogy fülbemászó legyen a refréne.

Ebből a szempontból az első helyen a Rockin’ Around the Christmas Tree áll Brenda Lee előadásában, megelőzve a Feliz Navidad, Jingle Bell Rock, Holly Jolly Christmas és I Wish It Could Be Christmas Everyday című számokat. Meglepő módon Mariah Carey-től az All I Want for Christmas Is You az első tízben sem végzett, mégpedig azért, mert a szövegének túlságosan vágyakozó hangulata van.

„A karácsonyi dalok meglepően erős pozitív hatással lehetnek ránk. Nemcsak a hangulatunkat javítják, de csökkentik a stresszt, nosztalgikus állapotot idéznek elő, fokozzák a társas kötődést és az energiákat, örömteli várakozást váltanak ki, javítják az érzelmek szabályozását” – magyarázta Dr. Claire Renfrew zenepszichológus, aki órákon át hallgatta a dalokat, mielőtt megfejtette a zenei boldogság képletét. „Így hatékony pszichológiai eszközzé válnak a boldogsághoz és az ünnepi jóléthez.”

A Fiat ehhez kapcsolódóan kétezer, az ünnepekre készülő autóssal készített egy kutatást is. A megkérdezettek 25 százaléka szerint december 5-től válik elfogadhatóvá a karácsonyi zenék hallgatása. 48 százalékuk mondta, hogy ezek boldoggá teszik őket, és 45 százalékuk erősítette meg, hogy nosztalgikus hangulatba kerülnek. A válaszadók 47 százaléka ugyanakkor elismerte, hogy az utakon ez az egyik legstresszesebb időszak, ami főként a megnövekedett forgalomnak, a türelmetlenségnek és a kedvezőtlen időjárásnak tudható be. A felmérésben részt vevők 53 százaléka ilyenkor a parkolás okozza a legnagyobb feszültséget.

A kutatás az alábbi karácsonyi számokat ajánlja:

Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee Feliz Navidad – José Feliciano Jingle Bell Rock – Bobby Helms Holly Jolly Christmas – Michael Bublé I Wish It Could Be Christmas Everyday – Wizzard It’s The Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams Sleigh Ride – Harry Connick, Jr. Santa Claus Is Coming To Town – The Jackson 5 Wonderful Christmastime (Edited Version / Remastered) – Paul McCartney Underneath the Tree – Kelly Clarkson All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey Winter Wonderland – Bing Crosby Step Into Christmas – Elton John Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Frank Sinatra Last Christmas – Wham! White Christmas – Bing Crosby Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens Mistletoe – Justin Bieber Happy Xmas (War Is Over) – Remastered 2010 – John Lennon, Yoko Ono Christmas Wrapping – The Waitresses Santa Tell Me – Ariana Grande Silver Bells – Dean Martin Little Saint Nick – The Beach Boys Do They Know It’s Christmas? – 1984 Version – Band Aid Deck The Hall – Nat King Cole

