A 23 éves férfi – akiről kiderült, hogy a 2024 októberében történt baleset idején kokain hatása alatt állt – egy kanyarban vesztette el uralmát az autója felett Brettennél, és a szembejövő sávba áttérve frontálisan összeütközött egy érkező járművel, miközben mobiltelefonjával a sebességmérőt és saját magát filmezte.

A vétlen autót vezető 46 éves, háromgyermekes apa a helyszínen életét vesztette, a balesetet okozó férfi utasa pedig súlyosan megsérült a balesetben.

A bíróság halált okozó, illegális autóversenyzés elkövetésében találta bűnösnek a férfit, aki az ítélet indoklásához csatolt szakértői vélemény szerint a megengedett sebesség több mint kétszeresével, legalább 154 km/h-s sebességgel hajtott. Egy járőrkocsi már a baleset bekövetkezése előtt észlelte a gyorshajtást, és üldözőbe vette a szabálytalanul közlekedő autót, de az nem derült ki, hogy a férfi egyáltalán észrevette-e a rendőrautó megkülönböztető fényjelzését.

Az ügyben eljáró bíró a súlyosító tényezők közül kiemelte, hogy a férfit már korábban is elítélték kábítószer-birtoklásért és jogosítvány nélküli vezetésért, de az ítélet mérlegelésekor figyelembe vették az elkövetőnek az utolsó szó jogán elmondott vallomását is, amelyben bocsánatot kért a baleset áldozatának hozzátartozóitól.