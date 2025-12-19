A Debrecenben készülő BMW iX3 M Sport és M Sport Pro csomaggal szerelt kivitelein debütálnak azok az új fedélzeti alkalmazások, amelyek később minden új generációs, BMW OS X operációs rendszerrel szerelt sport(csomagos) modell megkaphat majd.

M Cockpit

Valós idejű információkat ad az autó minden eleméről: menetdinamika, futómű, hajtáslánc, GPS adatok szerepelnek a palettáján. A felhasználó akár öt különböző konfigurációt állíthat be, a felhasználás jellegétől függően.

M Drag Meter

Elvileg csak gyorsulási versenyeken használható az M Drag Meter, amely a hosszirányú gyorsulással kapcsolatos összes információt megjeleníti. A gyorsulás (és lassulás) mértéke mellett megjeleníti a vezető reakcióidejét állórajtos indulásnál, a sebességet és a távolságot GPS-alapon méri. Az applikáció bővíthető, és egyszerre négy paraméter megjelenítésére képes.

M Channel

Kívánságra M-tartalmakat nézhetünk az autóban, útmutató videókat, riportokat és interjúkat, és egyéb motorsport anyagokat, valamint tájékoztató videókat más BMW szolgáltatásokról.