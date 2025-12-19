Az orosz autópiac igencsak furcsa helyzetben van, a nyugati gyártók hivatalosan nincsenek jelen, csak szürkeimport formájában méregdrágán. Az átlag vásárlót pedig a kínai, hazai gyártók szolgálják ki. Így ebbe az űrbe akart betüremkedni egy rég halott márka, az idősebbek fülében még ismerősen csengő Moszkvics.

Az eredeti, meglehetősen optimista forgatókönyv szerint 2023-ban már 50 ezer autót kellett volna legyártaniuk és értékesíteniük, tavalyra pedig ennek a dupláját vizionálták. Idénre további növekedést jósoltak, de a valóság kijózanító pofont adott: nemhogy növekedés nincs, de az idei év a számok drasztikus zuhanásáról szól.

A statisztika nem hazudik: az év első tizenegy hónapjában mindössze 14 200 új Moszkvics talált gazdára, ami 29 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A regisztrációk oroszlánrészét, 82 százalékát a legolcsóbb modell, a Moszkvics 3-as SUV teszi ki.

A nagy méretű Moszkvics 8 SUV csupán az eladások 11 százalékát, míg a hatos számú liftback alig több mint 6 százalékát adja. A legnagyobb bukást azonban az elektromos verzió könyvelheti el: a Moszkvics 3 villanyos változatáért a vevők mindössze egyetlen százaléka nyúlt zsebbe. Szakmai szemmel ez nem is meglepő: ez a legdrágább modell a kínálatban – dupla annyiba kerül, mint a benzines –, miközben a használati értéke és praktikuma jóval szerényebb. Az oroszok évi 25 ezer darabos eladást reméltek tőle, ami utólag nézve több volt, mint naivitás.

Nem dobják be a törölközőt: jön az új technika

A kudarcok ellenére a márka nem adja fel. Helyette bemutattak két új modellt, az M70 és M90 névre keresztelt SUV-okat. A névben megjelenő „M” betű nem véletlen, drámai váltást jelez a háttérben. Míg eddig a Moszkvics teljes portfóliója a kínai JAC Motors modelljeire épült, az újdonságoknál az oroszok átnyergeltek a konkurenciához, a SAIC konszernhez.

Ismerős, nagyon ismerős

Az M70 valójában egy átemblémázott, második generációs MG HS (amely nálunk is kapható). Az M90 pedig a méretesebb MG RX9 orosz megfelelője, amely a magyar piacról egyelőre ismeretlen.

A származáson túl a két újdonság abban is eltér a korábbiaktól, hogy már az új, a Kreml falainak bástyáit idéző logót viselik. A gyáriak hangsúlyozzák: az új modellek nem a jelenlegi kínálatot váltják, hanem bővítik azt. A kisebbik SUV esetében 1,5 literes és 2,0 literes motorok közül lehet majd választani, míg a nagytestvér kizárólag a kétliteressel érkezik. Ami közös: mindegyik alatt egy kilencfokozatú automata váltó dolgozik majd.

Hajtáslánc terén az M70 alapból elsőkerekes, de a jövőben ígérnek hozzá 4×4-es rendszert is, ami az M90 esetében már alapfelszereltség. Kíváncsian várjuk a helyi finomhangolást, mert ha nem fojtják le a motorokat, akkor ezek lehetnek a valaha készült legerősebb széria Moszkvicsok.

Az 1,5-ös blokk várhatóan 170 lóerőt, a kétliteres pedig (a donor HS és RX9 adatai alapján) 231 vagy akár 242 lóerőt szabadíthat az aszfaltra.

A pontos specifikációkra még várni kell, egyelőre csak az autók orráról közöltek fotókat. Első ránézésre a logócserén és a típusjelzéseken kívül nem sok minden változott az eredeti kínai autókhoz képest. Feltételezhetően a méretek is maradnak: az M70 hossza 4655 mm (2765 mm tengelytávval), míg az M90 tekintélyes 4983 mm-es hosszal és 2915 mm-es tengelytávval büszkélkedhet.