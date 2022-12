Visszatért a Moszkvics, kiderült az ára

Ahogyan azt korábban a Vezess is megírta, több mint tíz évnyi hiátus után feltámasztják a Moszkvics autómárkát, miután Oroszországból – a legtöbb gyártóval együtt – a Renault is kivonult az orosz-ukrán háború miatt.

Az eddig Renault Rosszijaként működő moszkvai üzemben kezdték meg az új Moszkvicsok gyártását, a TASZSZ orosz hírügynökség egy autókereskedőtől megtudta, hogy kiskereskedelmi forgalomban már kaphatóak is az új modellek, amik kísértetiesen hasonlítanak a kínai JAC JS4 nevű modelljére.

A képre kattintva galéria nyílik:

Bár annak idején arról szólt a fáma, hogy „megfizethető, erős, megbízható” autót fognak gyártani,

a Moszkvics 3 crossover induló ára közel 2 millió rubel, vagyis 11 millió forint.

Érdekesség, hogy a JAC modellje ennél mintegy 1,5 millió forintnyival olcsóbban érhető el, orosz árfolyamon kalkulálva 1,6 millió rubelért. Sok minden nem derült ki arról, mennyiben tér el a kínai hasonmástól, mivel csak annyit közöltek, hogy benzinmotorral szerelik, ami 150 lóerős és 210 Nm forgatónyomatékot képes leadni, továbbá automata és manuális sebességváltóval is kapható.

Ennek elektromos változatáért, a Moszkvics 3e-ért ennek a közel kétszeresét kérik el, mostani árfolyamon számolva 19 millió forintnyi rubelt.

‼️🇷🇺 The #Russian crossover "Moskvich 3" will cost from 1.97 million rubles.

This was reported by the press service of the company.

The car will appear in 11 dealerships in #Moscow before the end of this year #Russia pic.twitter.com/o8Ckqe5I2I

— Maimunka News (@MaimunkaNews) December 21, 2022