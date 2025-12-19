Darálthús a csatlakozókban, betört kijelzők, graffitik – a múltban is bőven akadt példa a nyilvános töltők szándékos rongálására. Ám míg az eddigi évek hasonló esetei inkább csak bosszantóak voltak, és kifejezetten provokáció volt a céljuk, addig a friss eseteknél már klasszikus lopásról beszélhetünk.

Az üzemeltetők ugyanis mostanában egyre többször panaszkodnak levágott kábelek miatt, a célpont egyértelműen a réz. – olvasható a német chip.de oldalon megjelent elemzésben.

A németországi szolgáltatók és közműcégek körében végzett kutatások kimutatták: az EnBW országos energiaszolgáltató idén ugrásszerű növekedést tapasztalt a kábellopások és a töltőinfrastruktúra célzott rongálása terén. Ez a trend éles ellentétben áll a korábbi évek tapasztalataival.

Durvul a helyzet

„A vandalizmus problémája évek óta létezik, de eddig nem volt súlyos a helyzet. Az utóbbi időben azonban rendszeressé vált a töltőkábelek átvágása” – nyilatkozta a vállalat egyik szóvivője.

Az incidensek földrajzilag Észak-Rajna-Vesztfália és Alsó-Szászország töltőhálózatára koncentrálódnak. Különösen a villámtöltők (DC) fixen rögzített kábelei vannak veszélyben.

De nem csak ott: Duisburgban, Bochumban, Kölnben, Hannoverben és Lipcsében is egyre több levágott kábelt és célzott rézlopást észlelnek az üzemeltetők. A tapasztalat mindenhol ugyanaz: a lopások száma az elmúlt évben ugrott meg, korábban ez nem jelentett ekkora gondot.

A fémtolvajok új célpontja

Szakmai körökben azt gyanítják, hogy a háttérben szervezett bűnözői csoportok állhatnak. A rendőrségnek és az ügyészségnek küldött megkeresésekre egyelőre nem érkezett válasz. A kár összege azonban sokszorosa a zsákmányolt réz értékének.

„Egy levágott töltőkábel esetében a kár nagyjából 2500 euró (kb. 1 millió forint), ami a zsákmányolt nyersanyag (kb. 20 ezer forint) értéknek az ötvenszerese” – világította meg az arányokat az Enercity szóvivője.

A kölni Tank E szolgáltató szintén hangsúlyozta: a kábellopás az elkövetőknek csupán pár eurós hasznot hoz. „Az üzemeltetők nyakába viszont ennek sokszorosát kitevő helyreállítási költség szakad.”

Több százezer eurós károk

Az EnBW még magasabbra, kábelenként 5000–8000 euróra becsüli a helyreállítás költségét. „Ebben benne van az új kábel anyagköltsége, a javítás munkadíja, valamint a töltőoszlopok újbóli használatához kötelező hitelesítési eljárás költsége is” – magyarázta a vállalat.

Az így keletkezett kárösszegek mára a több tízezres nagyságrendet is elérik. Az anyagköltségeken felül a kiesés további gazdasági veszteségeket okoz. A forgalmas villámtöltőknél a kieső bevétel havonta akár a 9000 eurót is elérheti.

A jelenség az Egyesült Államokban is felütötte a fejét, a videón egy Tesla töltőhely látható, az összes kábelt levágták:

Nehéz védekezni

A szolgáltatók világítással és videós megfigyeléssel próbálják elriasztani a tolvajokat, de az átfogó védelem nehezen megoldható. Mivel a legtöbb töltőoszlop közterületen áll, a kamerák használata sokszor nem engedélyezett. A forgalmas helyszínek nyújthatnának némi védelmet, de ez nem mindig kivitelezhető. Aachenben például kifejezetten a félreeső, éjszaka alig használt töltőket pécézték ki.

A töltőpontok hatalmas száma is kihívás elé állítja az üzemeltetőket. A stuttgarti közművek igyekeznek minden oszlopot évente legalább háromszor személyesen ellenőrizni. „A vandalizmus teljes kiküszöbölése azonban szinte lehetetlen” – vonta le a következtetést a cég szóvivője.

Hogy mégis felvegyék a harcot a tolvajokkal, az üzemeltetők egyre inkább technikai megoldásokhoz nyúlnak: ilyen például a kábelekbe integrált GPS-nyomkövető, a csatlakozók mechanikus reteszelése, vagy olyan burkolatok alkalmazása, amelyek megnehezítik a kábel átvágását.