Januártól áprilisig csak egy műszakban termel a kecskeméti Mercedes-gyár – tudta meg a KecsUP. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára, de arra nem tért ki a gyár tájékoztatása, hogy a kölcsönzött munkavállalókat miként érinti a három hónapos csökkentett termelésű időszak.

Az átmeneti változtatásra az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt van szükség.

“A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre” – áll a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a lapnak küldött közleményében.

“2026 januárjában megkezdődik az új, elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – írta a cég.

Az új GLB ebben a hónapban mutatkozott be, a Vezessen is részletesen írtunk róla: