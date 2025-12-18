A hétvégén több autós is lerobbant az M7-esen, miután a Balatonkeresztúr közelében lévő Shell-benzinkúton tankoltak sima 95-ös üzemanyagot. Egy szerencsétlen autós például a Redditen kért tanácsot, hogy mi a teendő ebben az esetben, de állítólag több autós is azonnal megkereste az olajtársaságot, mert kiderült, benzin helyett víz került az autóikba.

A cég szerda délután megadta választ a kérdésre, amire sokan kíváncsiak voltak: hogyan kerülhetett víz az üzemanyagba?

„A vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtőaknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba. Ahogy azt korábban is jelezte a Shell, a probléma nem rendszerszintű, hanem egyedi, elszigetelt, vis maior eset volt. Semmilyen más Shell töltőállomás nem érintett, egyedül ezen a töltőállomáson merült fel a meghibásodás. A Shell a vizsgálat eredménye alapján természetesen kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet, és őszintén sajnálja a kellemetlenséget”

– olvasható a Shell által a Vezess számára küldött közleményben.

