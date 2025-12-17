„Meddig sárga a lámpa? Mindig ugyanannyi ideig világít?” – kérdezte nemrég egy kedves olvasónk. Mi pedig utána jártunk a témának, mert bennünk is felgyulladt a kíváncsiság lángja.

Sokan úgy tudják, hogy lakott területen belül (50 km/óránál) a sárga lámpa 3 másodpercig világít, 70 km/órás úton pedig legalább 5 másodpercig. Ezek az értékek valóban léteznek a köztudatban, és bizonyos tervezési gyakorlatokhoz kapcsolódnak, de fontos hangsúlyozni: nem kőbe vésett szabályokról van szó – ezt támasztaj alá a Balesetmegelőzéssel foglakozó szakportál bejegyzése is.

A forgalomirányító jelzőlámpák fázisidejét (zöld–sárga–piros) ugyanis minden esetben a helyszíni forgalmi viszonyok, az engedélyezett haladási sebesség, valamint a csomópont kialakítása alapján határozzák meg. Ezt a hatályos műszaki útügyi előírások írják elő, de ez nem magyar sajátosság, Európa-szerte hasonló elvek szerint tervezik a jelzőlámpák működését.

Ezért fontos, hogy autósként, motorosként, mopedesként vagy akár kerékpárosként soha ne abból indulj ki, hogy „még belefér”, mert szerinted x-ideig szokott sárga lenni a lámpa.

A sárga jelzés időtartama nem egy kiszámítható állandó – és ha rosszul számolsz, annak nagyon súlyos következményei lehetnek.

És ami még nagyon fontos, hogy a sárga jelzés nem felhívás a gyorsításra. Amikor elkezd világítani a sárga, az alaphelyzet az, hogy meg kell állnod. Csak akkor haladhatsz tovább, ha a megállást biztonságosan már nem lehet végrehajtani. De ezt egy korábbi cikkünkben részletesen kiveséztük: