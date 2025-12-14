Az Energiaügyi Minisztérium Facebook-posztban közölte a hírt, amely szerint november végére 98 660 darabot számlált a hazai villanyautó-flotta. Decemberben tehát kevesebb mint 1400 autónak kell zöld rendszámot kapnia ahhoz, hogy elérjék a 100 ezres határt.

Ebben közrejátszik a jelenleg is működő vállalati e-autó program, hiszen a hazai gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió forintot kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához.

A teljes zöld rendszámos flotta persze ennél (egyelőre) jóval nagyobb, hiszen korábban plug-in hibrid modellek is kaphattak ilyen rendszámot. 2024-ben azonban egy kormányrendelet módosításával megvonták ezt a lehetőséget a konnektoros hibridektől, így 2026 novemberének végéig az ilyen autók tulajdonosainak le kell adni a zöld rendszámot.

Idehaza 2025 első tíz hónapjában a DataHouse adatai szerint a Tesla Model Y, a Kia EV3 és a Tesla Model 3 voltak a legkelendőbb tisztán elektromos modellek. A Kia villanyautójáról készült tesztünk itt olvasható: