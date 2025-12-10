Látványosan csökkent a dízelek iránti érdeklődés, több mint 40 százalékos növekedéssel az elektromos autók nyerték a novembert – írta a Használtautó.hu közleménye. Az oldalon mért megkeresések száma novemberben 404 ezer volt, ami mindössze 2,7 százalékkal marad el a 2024-es értéktől.

Bár az érdeklődés megtorpanást mutatott, a kínálati oldal ezzel párhuzamosan kifejezetten erős hónapot zárt. Az átlagos vételár 8,9 százalékkal emelkedett, elérve az 5,35 millió forintot, ami azt jelzi, hogy a friss hirdetések között arányaiban több a magasabb értékű, jobb felszereltségű modell.

A kínálat is nőtt: novemberben 97 ezer élő hirdetés szerepelt a portálon, szemben a tavalyi 96 ezer darabbal. A feladott hirdetések száma még nagyobb arányban, 7,1 százalékkal bővült. A kínálati minőség javulását mutatja, hogy az autók átlagos életkora 12,66 évről 12,39 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 174 ezer km-re mérséklődött – közel 4400 kilométerrel alacsonyabb értékre, mint egy évvel korábban.

A novemberi hajtásláncbontás alapján a dízelautók iránti érdeklődés közel tíz százalékkal esett vissza: a 2024-es 157 500 érdeklődés helyett idén novemberben 142 500 érkezett. Bár a dízelek átlagára kissé emelkedett (+3,6%), a kereslet csökkenése egyértelmű: a vásárlók egyre nagyobb arányban fordulnak más hajtástípusok felé.

Az elektromos autók ezzel szemben kiemelkedően erős hónapot zártak. Az érdeklődések száma 27 ezerre nőtt, ami több mint 40 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Az átlagár lényegében változatlan maradt (10,72 millió forint), vagyis a kereslet élénkülése nem okozott érdemi drágulást – a piac egyre kiegyensúlyozottabbá válik.

A hibridek iránti érdeklődés is jelentősen nőtt (+17,3%), miközben az átlagáruk másfél százalékkal csökkent. Ez egy olyan piaci helyzet, ahol a kínálat bővülése (sok frissen meghirdetett hibrid modell), lefelé húzza az árakat, miközben a kereslet tovább erősödik. A benzines autók esetében az érdeklődés enyhén csökkent (–3,1%), ugyanakkor az átlagár jelentősen, 9,6 százalékkal emelkedett.