A brazil származású, de régóta Miamiban élő és alkotó Romero Britto a világ legnagyobb számban reprodukált képzőművésze. Pályafutása során számtalan multinacionális óriásmárkával dolgozott együtt, az Absolut Vodkától a Disney- át a BMWig, az IBM-től az Apple-ön át a Pepsiig, így szó szerint emberek milliárdjaihoz jutott el munkássága, amely a pop art, a kubizmus és a graffiti stíluselemeit elegyíti, és Britto szándéka szerint a reményt, az álmokat és a boldogságot testesíti meg.

Nem csoda, hogy a Fiat őt kérte fel kollaborációra, amikor a 2025-ös Art Week Miami alkalmából kiállítottak egy különleges kivitelű Fiat Topolinót. Nem ez az első alkalom, hogy az olasz elektromos mopedautó színpompás ruhába bújik, korábban a Disney stúdió századik születésnapjára készítettek belőle Miki egeres kiviteleket, ami azért stílusos, mert a Topolino jelentése kisegér, és Olaszországban a piros nadrágos, fehér kesztyűs Disney-figurát is így nevezik.

A Britto-féle Topolino – röviden Brittolino, és ezt nem mi találtuk ki, hanem a Fiat – nem eladó, az autó az Art Week Miami végén beköltözik a művész stúdiójába, ott lesz kiállítási darab.

A projektet egyébként az hívta életre, hogy a Fiat úgy döntött: elkezdi az USA-ban is forgalmazni kétszemélyes, elektromos mikrojárművét. Az időzítés nem tűnik felhőtlenül szerencsésnek, hiszen az ország most készül visszakanyarodni a nagy benzinmotorokhoz, Trump pedig egyenesen a station wagon, azaz a klasszikus amerikai kombi reneszánszában bízik.