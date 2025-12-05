A hazai segélyhívó központba rendszeresen futnak be olyan hívások, amelyeknek nem kellene, és csak feltartják a diszpécsereket. Most mutatunk egy olyan betelefonálót, akin lehet nevetni, de igazából elkeserítő, hogy ilyen történik.
A rendőrség végül segített az úriembernek. Az alábbi posztot osztották meg közösségi oldalukon.
“Egyébként segítünk szívesen:
- 3 lapát sóder
- 1 lapát cement
- 1 kis víz, de ne legyen túl híg!” -írták
Fontos, hogy a 112 hívószámot és az operátorokat soha ne terheld ilyen hívásokkal, hiszen lehet, hogy a te hülyeséged miatt valaki nem jut időben segítséghez!
Jó ha tudod!
Ha valaki a segélyhívóhoz fordul egy baleset kapcsán, jó eséllyel stresszhelyzetben van, ilyenkor a legalapvetőbb kérdésekre sem könnyű válaszolni. Ezért összegyűjtöttük, mit fog kérdezni az operátor, hogy ne érjen váratlanul a helyzet, ha épp bejelentést teszel.
Fontos, hogy a bejelentő gyorsan és a lehető legpontosabban válaszoljon a hívásfogadó kérdéseire:
- bejelentő neve, lakcíme,
- az esemény pontos helyszíne: lakott területen belül irányítószám, vármegye, település, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő; lakott területen kívül az út száma, az autópálya melyik oldala,
- osztott pályás út, kilométerszelvény, benzinkút, üzlet stb. – ami mellett elhaladtak – a könnyebb azonosíthatóság érdekében;
- a bejelentő visszahívható telefonszáma;
- a bejelentő tanú vagy sértett;
- történt-e személyi sérülés, ha igen, vélhetően milyen súlyos;
- ha gázolásról (vagy hasonló balesetről) van szó, az elkövető a helyszínen tartózkodik-e?
Reméljük, soha nem lesz rá szükség, hogy megválaszold ezeket a kérdéseket.