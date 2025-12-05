A hazai segélyhívó központba rendszeresen futnak be olyan hívások, amelyeknek nem kellene, és csak feltartják a diszpécsereket. Most mutatunk egy olyan betelefonálót, akin lehet nevetni, de igazából elkeserítő, hogy ilyen történik.

A rendőrség végül segített az úriembernek. Az alábbi posztot osztották meg közösségi oldalukon.

“Egyébként segítünk szívesen:

3 lapát sóder

1 lapát cement

1 kis víz, de ne legyen túl híg!” -írták

Fontos, hogy a 112 hívószámot és az operátorokat soha ne terheld ilyen hívásokkal, hiszen lehet, hogy a te hülyeséged miatt valaki nem jut időben segítséghez!

Jó ha tudod!

Ha valaki a segélyhívóhoz fordul egy baleset kapcsán, jó eséllyel stresszhelyzetben van, ilyenkor a legalapvetőbb kérdésekre sem könnyű válaszolni. Ezért összegyűjtöttük, mit fog kérdezni az operátor, hogy ne érjen váratlanul a helyzet, ha épp bejelentést teszel.

Fontos, hogy a bejelentő gyorsan és a lehető legpontosabban válaszoljon a hívásfogadó kérdéseire:

bejelentő neve, lakcíme,

az esemény pontos helyszíne: lakott területen belül irányítószám, vármegye, település, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő; lakott területen kívül az út száma, az autópálya melyik oldala,

osztott pályás út, kilométerszelvény, benzinkút, üzlet stb. – ami mellett elhaladtak – a könnyebb azonosíthatóság érdekében;

a bejelentő visszahívható telefonszáma;

a bejelentő tanú vagy sértett;

történt-e személyi sérülés, ha igen, vélhetően milyen súlyos;

ha gázolásról (vagy hasonló balesetről) van szó, az elkövető a helyszínen tartózkodik-e?

Reméljük, soha nem lesz rá szükség, hogy megválaszold ezeket a kérdéseket.