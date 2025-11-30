Az Audi két nagyautó-modellcsaládja, a Q5 és az A6 eredetileg 2,0 literes, soros négyhengeres dízelmotorral és V6-os benzinessel került forgalomba. Most viszont mindkét szériában bevezetik a 3,0 literes V6-os dízelt, amely 299 LE csúcsteljesítménnyel és 580 Nm maximális forgatónyomatékkal gondoskodik a dinamikus haladásról.

16 fotó

Ahogy a korábbi motorok, az új V6 TDI is mild hibrid (pontosabban MHEV+) technológiával csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. A 24 LE (18 kW) csúcsteljesítményre, 230 Nm maximális nyomatékra képes villanymotor mellett elektromos kompresszort is szereltek a motorba – ennek a két elektromos technológiának a párosítása előzmények nélküli.

A hagyományos mechanikus turbófelöltő mögé beépített elektromos kompresszor kiküszöböli a turbólyukat, a kompresszor sűrítőkereke negyed másodperc alatt 90 ezer/percre pörög fel.

Ennek jóvoltából az új generációs V6 TDI-vel szerelt modellek álló helyzetből indulva a gyorsítás első 2,5 másodpercében „egy bő autóhossznyival” nagyobb távolságra jutnak, mint elektromos kompresszor nélküli mild hibrid elődeik.

Az Audi szerint a gyorsulás közvetlensége és linearitása a tisztán elektromos hajtásláncokat idézi.

A villanymotor gázelvételkor és lassításkor 25 kW-tal képes visszatáplálni az akkumulátorba, a hajtáslánc állandó, közepes sebességű haladáskor, elinduláskor és manőverezéskor, valamint lassú városi forgalomban képes tisztán elektromosan üzemelni.

A hathengeres dízelmotor minden esetben összkerékhajtással kerül forgalomba, és piactól függően már rendelhető.

Az új V6 TDI másik előnye, hogy működtethető HVO-val (hidrogénezett növényi olaj, azaz biodízel), sőt, az Audi eleve ezzel megtankolva szállítja ki a megvásárolt autókat ügyfeleinek.

Alább animáción nézheted meg az új motor működését: