A ferde hátúak továbbra is a legnépszerűbb kategóriát jelentik a hazai használtautó-piacon: 2025-ben eddig ugyanannyi érdeklődés volt irántuk, mint az előző év azonos időszakában. A Használtautó.hu adatai szerint 2024-ben 1,394 millió, míg 2025-ben 1,398 millió érdeklődés érkezett erre a kategóriára, ami 0,3 százalékos növekedést jelent.

A stagnáló kereslet mellett azonban az árak egyértelmű emelkedést mutatnak: az átlagár 2,44 millió forintról 2,60 millió forintra nőtt, ami 6,5 százalékos drágulást jelent. Az átlagéletkor 14,65-ről 14,85 évre emelkedett.

A kombik 2024-ben még különösen népszerűek voltak, és bár 2025-ben a keresletük mérsékelt ütemben nőtt tovább, a kategória már nem tudta tartani korábbi dominanciáját az SUV-kkal szemben. Az érdeklődések száma 650 ezerről 667 ezerre emelkedett, ami 2,6 százalékos bővülést jelent.

Az átlagárak 6,37 százalékkal emelkedtek, miközben az átlagéletkor csökkent. A kombik tehát továbbra is kedveltek, különösen a praktikus és családbarát szempontok miatt, ugyanakkor a korábbi évekhez képest összességében már kevésbé keresettek.

2025 legnagyobb nyertesei a városi terepjárók, hiszen az érdeklődések száma éves összevetésben 619 ezerről 729 ezerre, 17,7 százalékkal emelkedett. Az SUV-k iránti nyitottság minden hónapban egyenletes növekedést mutatott.

Az átlagár mindössze 2,2 százalékkal nőtt, ami lényegesen kisebb mértékű drágulás, mint a többi kategóriában, miközben a kínálat átlagéletkora alig változott, továbbra is a legalacsonyabb a piacon.

A szedánok az egyetlen kategória, amelyben 2025-ben visszaesés történt az érdeklődések számában. A 2024-es 548 ezres érdeklődésszám 542 ezerre mérséklődött, ami egyszázalékos csökkenést jelent. Ugyanakkor a szegmens ennél látványosabb változást mutat az árak tekintetében, hiszen a szedánok átlagos ára 9,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. Az átlagéletkor nem változott érdemben, továbbra is mintegy 15 és fél év, ami azt mutatja, hogy a kínálat stabil, de relatíve idős.