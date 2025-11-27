A szlovákiai Nyitrán készülő, szériakivitelű Land Rover Defender (bár hivatalosan a Defender már önálló márka, sokáig fog tartani, amíg leszokunk a landroverezésről) legerősebb változata, a V8-as turbómotorral szerelt Octa adja az alapját annak a versenyautónak, amellyel a 2026-tól bevezetésre kerülő Stock, azaz sorozatgyártású géposztályban fog versenyezni a brit offroad-márka.

Noha a kategória előírja a szériakivitelű karosszéria, motor és erőátvitel használatát, továbbá a hajtáslánc elrendezése sem változhat (azaz ha az utcai autó orrmotoros, akkor a versenyvariánsnak is annak kell lennie), de egyéb pontokon módosíthattak az autón.

12 fotó

Így a Defender 110 karosszériájában, hátul elhelyeztek egy 550 literes üzemanyagtartályt, amit a verseny előírásai szerint fenntartható forrásból származó benzinnel kell megtölteni. Ezt az “akár 800 kilométeres szakaszokra” gondolva méretezték ekkorára, szóval egy-egy gyorsasági végére alaposan megcsappanhat az üzemanyagszint, fél tonna benzin ide vagy oda.

Módosították a szabad hasmagasságot, nagyobb kerekeket és abroncsokat kapott az autó, továbbá 60 mm-rel szélesítették a nyomtávot. A szélesített küszöb felesleges extrának tűnhet, de nem öncélú: valójában nem fellépő, hanem a fenékburkolat része, amivel az ütésektől óvják a hajtáslánc elemeit.

Noha a felfüggesztés geometriája nem változott, hátul két Bilstein lengéscsillapítót építettek be.

Bár a motor ugyanaz, mint a szériamodellben (csak a teljesítményt veszik vissza a gyári 635 lóerőről), a hűtőrendszer nagyon nem, hiszen állandó maximális terhelésre és extrém környezeti hőmérsékletre kell számítani. Az utcai verzió három kompakt radiátorát egyetlen nagy váltotta ki, kis sebességnél négy ventilátor tolja át ezen a levegőt, a jobb áramlás érdekében átdolgozták a hűtőmaszkot, és légkivezető nyílásokat alakítottak ki a motorházfedélen.

A szélvédőkereten kiegészítő lámpákat és utastéri légkivezetőket magukban foglaló idomokat helyeztek el.

A motorhoz hasonlóan a nyolcfokozatú automata váltó is szériadarab, de a végáttételt módosították. A fékrendszer teljesen egyedi versenykivitel, elöl hat-, hátul négydugattyús nyergekkel.

Az autóban 8 liter ivóvíz, három pótkerék, szerszámkészlet, sűrített levegős tartály és egy csomó pótalkatrész kap helyet, a kerékcseréket mindkét oldalon beépített, hidraulikus emelők segítik.