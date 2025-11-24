Hétszáz Toyota Yaris, kettőszáz BMW M3, öt Bugatti Tourbillon: ennyi mindent lehetett volna venni abból a pénzből, amit egy szerencsés licitáló kifizetett a Gordon Murray S1 LM utolsó példányáért.

A pontos összes 20,63 millió amerikai dollár volt, ami átszámítva valamivel több mint 6,8 milliárd forint. Az ötös lottón legutóbb, 2025. október 4-én 1,52 milliárdot, előtte, július 26-án 4,08 milliárd forintot nyert egy valaki. Ha mindkét telitalálatos szelvényt ugyanaz a mázlista töltötte volna ki, akkor sem vehette volna meg dupla nyereményéből az autót!

9 fotó

De mi kerülhet egy vadonatúj autón ilyen észveszejtően sokba? Nos, leginkább az, hogy még nem készült el, mert pontosan olyan lesz majd, ahogyan a kedves ügyfél szeretné.

Ez önmagában nem számít különlegességnek a hiperluxus autók világában, itt azonban nem a fényezés meg a fabetétek kiválasztása a tét.

Nem, az ügyfelet személyesen fogadja Gordon Murray professzor, hogy együtt vitassák meg, hogyan képzeli a 720 lóerős, percenként 12 ezret forgó 4.3 V12-es motorral és egyedi aerodinamikai csomaggal felszerelt sportautó részleteinek kivitelezését.

Ezt követően Dario Franchitti többszörös IndyCar-bajnok, a Gordon Murray tesztpilótája több alkalommal is elviszi egy-egy tesztvezetésre a vásárlót, hogy annak ízlése szerint hangolhassák be az autót.

Az autóhoz mellékelnek egy 500 oldalas kiadványt is, amely a modell történetét és gyártását írja le, és tartalmaz számos Gordon Murray által készített, eredeti – tehát nem sokszorosított – vázlatot is.

Mindemellett az ügyfélnek szabad bejárása lesz a Gordon Murray Special Vehicles részlegbe, ahol részt vehet a fejlesztés végső fázisában – magyarul esztétikai és műszaki szempontból is rajta hagyhatja a kéznyomát egy hiperritka autón.

A hiperritka talán nem is fedi a valóságot: az S1 ugyanis – amelybe Gordon Murray hat évtizednyi szakmai tapasztalatát sűrített bele, és amelynek a neve annyit tesz,hogy Special One, azaz „különleges” – hiába készült öt példányban, azt az öt autót még a kezdet kezdetén megvásárolta egyetlen ügyfél.

Úgy tűnik tehát, hogy most ebből az öt, elvileg már lekötött autóból árvereztek el egyet – talán pont az ügyfél megbízásából, ez nem világos – ami azt jelenti, hogy a szerencsés vevőn kívül jó eséllyel soha senkinek nem lesz esélye hozzáférni ehhez az alkotáshoz. Kivéve persze, ha az eredeti vevő eleve üzérkedési céllal vásárolta meg az autókat, és a következő évek során az összeset értékesíteni szeretné – az első példány azonban akkor is az első példány marad.