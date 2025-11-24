Hétszáz Toyota Yaris, kettőszáz BMW M3, öt Bugatti Tourbillon: ennyi mindent lehetett volna venni abból a pénzből, amit egy szerencsés licitáló kifizetett a Gordon Murray S1 LM utolsó példányáért.
A pontos összes 20,63 millió amerikai dollár volt, ami átszámítva valamivel több mint 6,8 milliárd forint. Az ötös lottón legutóbb, 2025. október 4-én 1,52 milliárdot, előtte, július 26-án 4,08 milliárd forintot nyert egy valaki. Ha mindkét telitalálatos szelvényt ugyanaz a mázlista töltötte volna ki, akkor sem vehette volna meg dupla nyereményéből az autót!
De mi kerülhet egy vadonatúj autón ilyen észveszejtően sokba? Nos, leginkább az, hogy még nem készült el, mert pontosan olyan lesz majd, ahogyan a kedves ügyfél szeretné.
Ez önmagában nem számít különlegességnek a hiperluxus autók világában, itt azonban nem a fényezés meg a fabetétek kiválasztása a tét.
Nem, az ügyfelet személyesen fogadja Gordon Murray professzor, hogy együtt vitassák meg, hogyan képzeli a 720 lóerős, percenként 12 ezret forgó 4.3 V12-es motorral és egyedi aerodinamikai csomaggal felszerelt sportautó részleteinek kivitelezését.
Ezt követően Dario Franchitti többszörös IndyCar-bajnok, a Gordon Murray tesztpilótája több alkalommal is elviszi egy-egy tesztvezetésre a vásárlót, hogy annak ízlése szerint hangolhassák be az autót.
Az autóhoz mellékelnek egy 500 oldalas kiadványt is, amely a modell történetét és gyártását írja le, és tartalmaz számos Gordon Murray által készített, eredeti – tehát nem sokszorosított – vázlatot is.
Mindemellett az ügyfélnek szabad bejárása lesz a Gordon Murray Special Vehicles részlegbe, ahol részt vehet a fejlesztés végső fázisában – magyarul esztétikai és műszaki szempontból is rajta hagyhatja a kéznyomát egy hiperritka autón.
A hiperritka talán nem is fedi a valóságot: az S1 ugyanis – amelybe Gordon Murray hat évtizednyi szakmai tapasztalatát sűrített bele, és amelynek a neve annyit tesz,hogy Special One, azaz „különleges” – hiába készült öt példányban, azt az öt autót még a kezdet kezdetén megvásárolta egyetlen ügyfél.
Úgy tűnik tehát, hogy most ebből az öt, elvileg már lekötött autóból árvereztek el egyet – talán pont az ügyfél megbízásából, ez nem világos – ami azt jelenti, hogy a szerencsés vevőn kívül jó eséllyel soha senkinek nem lesz esélye hozzáférni ehhez az alkotáshoz. Kivéve persze, ha az eredeti vevő eleve üzérkedési céllal vásárolta meg az autókat, és a következő évek során az összeset értékesíteni szeretné – az első példány azonban akkor is az első példány marad.