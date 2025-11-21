Ma már minden az érintésmentes fizetésről, a digitális megoldásokról szól a pénzügyek terén. Ezek használata viszont néha sokkal bonyolultabb lehet, mint elővenni a zsebünkből pár bankjegyet. Erre jöttek rá Németországban, ahol végre kidolgozták a megoldást, amivel készpénzt használva is lehet fizetni az elektromos autók feltöltéséért.

Az új rendszer több helyi cég együttműködéséből született ( atöltőszoftverekre szakosodott Vaylens, a pénztári rendszerek szakértője, a HUTH Elektronik Systeme, valamint a benzinkút-üzemeltető Mundorf Mineralölhandels közös projektje) – számol be az electrive.net.

Úgy fizethetünk a töltésért mint régen

A megközelítés célja, hogy mind az ügyfelek, mind az üzemeltetők számára leegyszerűsítse a fizetési folyamatot. A benzinkutak számára ez lehetőséget kínál arra, hogy becsábítsák a boltba az elektromos autóban utazókat, akik nyilván vásárolnak is majd valamit.

A töltőáram kifizetése ugyanúgy működik, mint az üzemanyag vagy más termékek vásárlása a benzinkút üzletében. A fizetés közvetlenül a kasszánál történik az összes elterjedt fizetési móddal, beleértve a készpénzt is. A változtatás az ügyfelek számára elvben nem jelent nagy átállást – csupán egy további fizetési lehetőséget.

Emellett kényelmes alternatívát kínál a sofőröknek arra az esetre, ha az applikációs fizetéssel kapcsolatban üzemzavar lépne fel, vagy ha a készpénzes fizetést részesítik előnyben.

Szoftver köti össze a töltőoszlopot közvetlenül a kasszarendszerrel

Eddig a töltőoszlopok kizárólag az adott üzemeltető cégek fizetési platformjaihoz kapcsolódtak. A Vaylens és a HUTH olyan megoldást fejlesztett ki, amely a Vaylens-szoftvert integrálja a meglévő kasszarendszerbe. Ezáltal a töltőoszlopok a benzinkút működésének zökkenőmentes részévé válnak. A kísérleti alkalmazás már több helyszínen elindult, ezeken a német kutakon már alkalmazzák az új kasszarendszereket.

Annak ellenére, hogy a töltőáramért flotta- és üzemanyagkártyával is lehet fizetni, a kiegészítő készpénzes fizetési mód különösen még sokaknak természetesebb, könnyebb, egyszerűbb. A fejlesztők szerint a rendszer könnyen integrálható a már meglévő kasszákba, így a próbaidőszakot követően jó esély van a további terjeszkedésre. Az ilyen megoldások pedig nem állnak meg a határokon, ha tényleg van rá igény, és a villanyautósok készpénzzel akarnak fizetni, akkor ez a megoldás előbb-utóbb a magyar töltőállomásokon is megjelenhet.