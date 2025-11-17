Az elmúlt napokban több olyan kép is felbukkant a közösségi oldalakon, melyeken az volt látható, hogy egy villanyautó gyakorlatilag a “földbe”, pontosabban egy útpadkába épített aljzatba volt dugva. Alapvetően az ötlet remek (vagy nem?), de mint ma már annyi minden esetében, itt is joggal teheti fel az ember a kérdést: ez tényleg a valóság? Létezik ilyen, vagy csak a mesterséges intelligencia jól sikerült alkotását látjuk?

Nos, a rövid válasz az, hogy valóban léteznek ilyen töltőpontok. Németországban például Düsseldorfban, Kölnben és Stuttgartban is kipróbáltak egy ilyen rendszert, melynek zsenialitása leginkább helytakarékosságában rejlik. Nincs csúnya oszlop, aminek nekimehetünk vagy nekinyithatjuk az ajtót, hanem csak egy útpadkába épített kis panel.

A rendszer a Rheinmetall találmánya, az eszközt Curb Chargernek, magyarul padka-töltőnek hívják. Autós szempontból talán a legjobb, hogy a rendszer 22 kW-os AC-töltésre is képes, és akár egy kézzel is használható: az aljzatot védő fémfedél az abból kiálló apró pöcök segítségével nyitható, ez pedig beleakasztható a töltőkábel fején lévő vájatba is, mint az az alábbi videóban is látható.

A felvételen kiszúrható egy NFC-olvasó is, ez szolgál a töltést végző felhasználó azonosítására – épp úgy, mint több más szolgáltatónál.

De tényleg zseniális a dizájn? Tény, hogy lehetnek kétségei az embernek, hiszen mégiscsak egy földön lévő valamiről beszélünk, ami ki van téve a város mocskának és az időjárás viszontagságainak. Előbbire azonban lehet válasz a teljesen érintésmentes működés, míg utóbbira az IP54, illetve az IP68 szabványnak megfelelő védelem. Az IP54 a komplett kialakításra érvényes por- és fröccsenő vízállóságot takar magában, míg az IP68 a teljes belső elektronikára vonatkozik, mely védett mindennemű por ellen, és víz alatt is folyamatos használható marad.

Mindezt egybevéve már nem is olyan meglepő, hogy a Rheinmetall termékét díjazták a Red Dot Design Awardon, a világ egyik legismertebb grafikai és dizájnerversenyén.