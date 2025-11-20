Hosszú idő után a dízel átlagára elérte a lélektanilag fontos 600 forintot, pénteken pedig újabb három forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár. Eközben a benzin jegyzése szinte egy helyben toporog hetek óta. Az újabb áremeléssel a dízel és benzin közti árkülönbség 24 forintra emelkedik pénteken, ilyen nagy különbség már régóta, egész pontosan 2024. március 6 óta nem volt.

A Portfolio cikke szerint a dízelár meredek megugrása mögött elsősorban a finomítói prémium emelkedése áll. Az idei évben nagyot ugrott a finomítás ára mind a benzin, mind a gázolaj esetében: az év elején egy hordó benzin előállításán mintegy 10 dollárt (3300 forint) lehetett keresni, most pedig már ennek több mint a dupláját.

A dízel esetében ennél is sokkal meredekebb volt a drágulás üteme. A finomítói marzs 20 dollárról közel 45 dollárra (15 ezer forint) emelkedett, ilyen magasan utoljára 2023 szeptemberében állt a mutató. A dízelmarzsok idei ugrásának hátterében több tényező áll. Ezek közül a legfontosabb, hogy a dízelkészletek globálisan extrém alacsony szintre estek, az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában is jóval a tízéves átlag alatt vannak, miközben a kereslet erős maradt az ipari, mezőgazdasági és közlekedési szektorban. Árnyomást okoznak az orosz olajszektort érintő amerikai szankciók is.

Ami a globális finomítói prémium-kilátásokat illeti, elemzők szerint valószínűleg tovább fog romlani a helyzet, mielőtt javulna a kép. Az amerikai EIA előrejelzése szerint a dízel finomítói prémiuma 2026-ban a júliusi 69 cent/gallonról 90 cent körülire emelkedhet, ami azt jelzi, hogy a dízel piacán a továbbiakban is áremelkedésre lehet számítani.