A csepeli rendőrök november 9-én 12 órán keresztül ellenőrizték az elhaladók sebességét a Weiss Manfréd úton. Összesen 800 sebességtúllépést regisztráltak: a legnagyobb mért sebesség 116 km/h volt a megengedett 50 helyett.

Egy héttel később a sebességellenőrzést megismételték, ezúttal 561 gyorshajtóról készült fotó. A rekorder 120 km/h-val száguldott, az első napi “bajnokhoz” hasonlóan 312 ezer forintos közigazgatási bírságra számíthat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság figyelmeztetett, hogy a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket.