A Forma-1 2009 óta minden évben megjelenteti az adott évhez kapcsolódó videójátékát PC-kre és a fontosabb konzolokra is (Nintendo Wii, Playstation 3, 4, 5, Xbox), ám a sorozat most megszakad, 2026-ban nem érkezik újabb kiadás.

Az EA Sports – néhány éve már az iparági óriás alá tartozik a közvetlen fejlesztőstúdió, a brit Codemasters – bejelentette, hogy jövőre nem lesz „F1 26”, csak 2027-ben jön a következő játék.

A háttérben az F1-ben életbe lépő nagy szabályváltozások állnak, azok hatásait is figyelembe véve fejlesztenek majd új, „mélyen hiteles és innovatív”, az eddigieknél „átfogóbb élményt nyújtó” videójátékot a rá következő szezonra.

Az elkötelezett játékosok örülhetnek a fentieknek, hiszen sokan már régóta szeretnék, ha az alapoktól építenék újra a játékot, és úgy tűnik, pont erre szánták el magukat az EA-nél.

A gamereket azért jövőre sem hagyják teljesen magukra, a 2026-os autók, pilótafelállások, pályák az idei kiadáshoz, az F1 25-höz megvásárolható kiegészítőként (DLC) jelennek majd meg – vélhetően kora nyáron. Az aktuális verzió PlayStation 5-ön, Xbox Series X|S-en és PC-n érhető el.