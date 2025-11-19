Nagy összegű kártérítést ítélt meg az amerikai esküdtszék a New Yorkban szoftvermérnökként dolgozó Godwin Boatengnek, akinek a BMW X5-ösének az ajtaja levágott egy darabot a hüvelykujjából.

Úgy veszítette el a férfi a jobb hüvelykujjának végét, hogy 2016 júliusában a 2013-as évjáratú BMW B oszlopán támaszkodott, ám a körülbelül 30 centiméterre nyitva lévő ajtó becsukódott, majd a lágyan záródó mechanizmus azzal a lendülettel odacsukta az ujját.

Így nézett ki a korabeli BMW X5-ös – a képre kattintva galéria nyílik:

14 fotó

A BMW átvizsgálta a járművet, de semmilyen hibát nem találtak az X5 xDrive35i Sport ajtómechanizmusában, így nem tartotta magát felelősnek a történtekért. Boateng azonban jogi útra terelte az ügyet, azt állítva, hogy az eset következtében 3 millió dollárnyi bevételtől esett el – számolt be a részletekről a Carscoops.

Tavaly az év közepén került bíróság elé az ügy, ahol az esküdtszék összesen 1,9 millió dolláros – a mostani árfolyamon 627 millió forintos – kártérítést ítélt meg a férfinak. Boateng a per során arra hivatkozott, hogy veszélyesek a BMW ajtajai, ugyanis az oldalsó ablakokkal ellentétben nincsenek szenzorokkal ellátva, melyek érzékelnék, hogy beszorult-e bármilyen tárgy.

A bajor gyártó fellebbezett a döntés ellen, azonban a kerületi bíróság, majd a fellebbviteli bíróság visszadobta a kérelmet. A fellebbviteli bíróság is egyetértett az eredeti ítélettel: álláspontjuk szerint a BMW megtévesztette az ügyfeleit, amikor nem hívta fel a figyelmet arra, hogy rácsukhatják az ajtót a kezükre, ha odateszik.