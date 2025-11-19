A következő cikkünkben olyan óriási hidakról lesz szó, amelyek méretétől még a tériszony nélküli emberek is megrettennek. Néhány amerikai hídon például rendőri kíséretet is lehet kérni, hogy biztonságban érezzük magunkat átkelés közben, és állítólag évente több százan élnek is ezzel a lehetőséggel.

A világ leghosszabb hídjai között számos vasúti szerkezet is található, de most kizárólag azokra koncentrálunk, amelyeken végig lehet autózni.

5. Manchac Swamp híd – Louisiana, USA

A Louisiana államban található Manchac Swamp hidat 1979-ben adták át a közlekedőknek, és nem akármilyen vidéken fut: egyes legendák szerint egy Cajun vérfarkas, a híres Rougarou kísért a környéken. A híd valójában két, párhuzamosan futó autópálya-szakasz, összesen 36,6 km hosszan az I-55 és az U.S. Route 1 vonalán.

A mocsaras talaj miatt a pilléreket brutális, 76 méteres mélységig kellett “leverni”, ami akkoriban elképesztő költséget jelentett. A döntést az indokolta, hogy az előző híd 1976-ban összeomlott, miután egy bárka nekiütközött az egyik tartóoszlopnak.

4. Causeway (Pontchartrain-tó) – Louisiana, USA

A világ leghosszabb folyamatosan víz felett futó autóhídja szintén Louisianában található, és 38,4 kilométert ível át. A Causeway 1956-ban épült, majd annyira túlterhelt lett, hogy a hatvanas években egy teljesen új pályát húztak mellé. Így született a ma is ismert, kétpályás rendszer.

Érdekesség, hogy a Causeway építése mérnöki mérföldkő volt: ez volt az első híd, amelyet szinte futószalagon, előregyártott elemekből szereltek össze.

3. Metro Manila Skyway – Manila, Fülöp-szigetek

A Manila fölé magasodó Skyway összesen 39,3 km hosszú, és három ütemben, 1995 és 2021 között épült. A város hírhedt forgalmi káosza miatt kellett felemelni az autókat a levegőbe – Manila népsűrűsége eléri a 189 750 fő/km²-t, ami világviszonylatban is extrém. Csak viszonyítás képpen, Budapest népsűrűsége 3 209 fő/km².

A projekt méretei ijesztőek: csak a harmadik fázis alapjaihoz több mint 254 851 köbméter beton és közel 45,3 millió kilogramm acél kellett. A negyedik szakasz már előkészítés alatt áll, további 1 milliárd dolláros költséggel.

2. Dhaka Elevated Expressway – Dhaka, Banglades

Az egyik legújabb nagyvárosi megaprojekt a bangladesi Dhakában található, ahol a több mint 46 km hosszú Elevated Expressway sokak szerint a világ második leghosszabb autóhídja – bár ebben nincs teljes konszenzus, hiszen a hosszból 24 kilométert a lehajtók és felhajtók tesznek ki.

Az építkezés 2011-ben indult, majd 2024-ben leállt egy vállalkozói vita miatt. 2025-ben indult újra kínai cégek vezetésével. Nem is csoda, hogy ennyire sietnek vele: Dhaka rendszeresen a világ legrosszabb közlekedésű városai között szerepel, a Time magazin pedig egyenesen “a világ leglassabb közlekedésű városának” nevezte.

1. Bang Na Expressway – Bangkok, Thaiföld

A leghosszabb autóhíd a világon a bangkoki Bang Na Expressway, amely 54 km hosszú (durván egy Budapest-Hatvan távolság) és teljes egészében az alatt futó közút fölé épült. 3,5 évig tartott a kivitelezése, 1,8 millió köbméter betonból készült, és 1 milliárd dollárba került.

A cél itt is a zsúfolt nagyvárosi forgalom enyhítése volt – Bangkok 11,4 millió lakója gyakran órákig araszol. A híd azonban nemcsak funkcionális, hanem látványos is: a tervezők szerint az egymás felett futó szintek futurisztikus városképet adnak, ahol a praktikum és az esztétikum tökéletesen megfér egymás mellett.