A szénszálerősítésű műanyag kompozitok több évtizede örvendenek népszerűségnek a versenyautók és exkluzív sportkocsik gyártóinak körében. A könnyű, mégis szilárd anyag egyszerre alkalmas a tömeg csökkentésére és a szerkezet merevítésére, csak hát rettentő drága, és újrahasznosítani sem lehet.

Az utóbbira részben már talált megoldást az autóipar, amikor megkezdték a hulladékká vált karbonlemezek aprítását és formába préselését, most pedig úgy tűnik, a költségeket is sikerülhet visszafogni – legalább ezt ígéri a Mazda egyik frissen benyújtott szabadalma.

A problémát az jelenti, hogy a vékony szénszálas lemezeket műgyantával kell átitatni, és úgy egymásra rétegezni. Ez azonban nehezen automatizálható, munkaigényes és időt rabló folyamat. A Mazda szerint viszont ha úgy kezelnénk a karbonlapokat, mint a hajtogatott tésztát, gyorsabban és olcsóbban lehetne gyártani a paneleket.

Elképzelésük szerint az első két, átitatott réteget egy gépbe helyezik, amely elkezdi azt cikkcakkban összehajtogatni, amit utána egy görgősoron kipréselnek, majd a folyamatot 90 fokkal elforgatva megismétlik. Így számtalan réteget kapunk, köztük egyenletesen eloszlatott műgyantával, anélkül, hogy közben vágni és mozgatni kellett volna a lapokat. Ugyanúgy készíthetünk mondjuk pogácsát, csak abból nem építenek utána autót.

A Mazda hozzáteszi, hogy bármilyen hasonló kompozit anyaggal, azaz pl. üvegszál-erősítésű műanyagokkal is működhet az eljárás.

Ha valaha megvalósul ez a gyártási eljárás, és tényleg érdemi költségcsökkentést eredményez, az forradalmasíthatja az autógyártást: a tömeg csökkentése nem csak a menetdinamikát, hanem a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást is mérsékli, a merev szerkezet pedig a passzív biztonságot javítja.

