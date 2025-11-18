November 15-én egy Kia – benne egy 55 éves sofőrrel, valamint 56 éves utasával – megálltak a Németország középső részén fekvő Schwarzach am Main települése mellett, ugyanis láttak egy Mercedest az út szélén vesztegelni. Azt gondolták, majd segítenek neki.

Ki is szállt a sofőr, hogy érdeklődjön, mi a helyzet, amikor is

a Mercedesnél álló ember kapott az alkalmon, és elhajtott a Kiával – a benn ülő utassal együtt.

Hamar kiderült, hogy itt egy komplexebb bűnesetről van szó, mint az elsőre látszik. A Mercedes ugyanis egy előző napi autólopás alanya volt, melyet nagyjából száz kilométerrel távolabbról fújtak meg. Az autócserére a kifogyó üzemanyag miatt volt szükség.

Ami az utast illeti, tőle hamar megszabadult a tolvaj, 13 kilométerrel a második lopás helyszínétől találták meg sértetlenül. Maga az elkövető egyébként a rendőrség gyanúja szerint egy 26 éves magyar férfi, akit egyértelmű gyanúsítottá az tett, hogy a szobatársa Mercedesét vitte el – és sem ő, sem az autó nem volt meg. Egyelőre azonban nem találják a hatóságok, még úgy sem, hogy a szürke Kia rendszáma is ismert – írja az Auto Motor und Sport.