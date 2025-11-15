Azt gondolod az autómosókban aprópénz van? Gondold át újra!

Egy a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 decemberében elhatározta, hogy Budapesten, Törökbálinton és a környező településeken autómosók pénzváltó és pénzbedobó automatáinak feltörésével fog pénzt szerezni – számolt be az esetről az Ügyészség.

A vádlott 2023 decembere és 2024 januárja között hét autómosót keresett fel. Feszítővassal és csavarhúzóval feltörte az automatákat, majd a pénzkazetták felnyitásával jutott a bevételhez.

Videón az egyik eset:

a videó a hirdetés után indul

Két esetben nem sikerült a vádlottnak az automatákat feltörnie, azonban a többi alkalommal sikerrel járt és összesen több mint 3 millió forintot lopott el. A vádlott a pénz egy részét felélte, másik részét kanapéba rejtette, amit a nyomozók megtaláltak.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli minősített lopás bűntettével és kábítószer birtoklásának vétségével (elfogása előtt ugyanis kábítószert fogyasztott) vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábban kiszabott, de próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is indítványozza.