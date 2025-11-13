Fokozatosan bővíti a tisztán elektromos Grandland választékát az Opel. Miután a közelmúltban bemutatkozott a két villanymotoros, nagy teljesítményű Grandland Electric AWD, most a hajtáslánc másik fő elemét: az akkumulátort vette kezelésbe az Opel.

8 fotó

A 73 kilowattóra kapacitású alapkivitelű akkumulátor helyett egy 97 kWh-ás csomagot építettek be az autóba. A nagyobb akkumulátor elvileg nagyobb tömeget is jelent, ami részben magyarázza, miért ennek a modellváltozatnak a legmagasabb az energiafogyasztása: a hivatalos WLTP-adatok szerint az alapverzió 17,8, az összkerekes 17,9, a nagy akkus viszont 18,6 kWh-át használ fel 100 kilométeren. A másik ok a megnövelt motorteljesítmény lehet: 210 helyett 231 lóerőt ad le a modellváltozat egyetlen villanymotorja. A nyomatéki csúcs változatlanul 345 Nm.

Persze a magával vitt extra energiamennyiség bőven ellensúlyozza ezt a nagyobb fogyasztást, a Long Range modell rászolgál a nevére, szabvány szerinti hatótávolsága akár 694 kilométer, míg az alapakkus Grandland 523 kilométert tehet meg két feltöltés között. A korábban elérhető, 82 kWh-ás akkumulátor 582 kilométeres hatótávolságot adott.

A Grandland Electric Long Range 9,0 helyett 8,8 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége ugyanúgy 170 km/óra, mint a belépő verzióé.

Bár nagyobb a kapacitása, az új akkumulátor gyorsabban tölthető, mint az eddigi. 10-ről 80 százalékra 30 helyett 27 perc is elég, ha 100 kW-os egyenáramú töltőn vesszük fel az áramot.

A nagy hatótávolságú modell (a jelenleg az összes Grandland Electric kivitelre egységesen biztosított 2,5 millió forintos importőri kedvezménnyel) 18 490 000 forinttól vihető el Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy kerek egymillió forinttal drágább a kis akkusnál, és (azonos felszereltségi szint mellett) 600 ezerrel olcsóbb a 4×4-esnél.