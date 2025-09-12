Átkereszteli villanyautóit a Volkswagen, számok helyett hagyományos típusneveket hasznosít újra, írtuk meg a közelmúltban. Így lesz ID.Polo az ID.2all, és a jelek szerint így alakul át ID.Tiguanná jövőre a jelenleg ID.4-ként ismert crossover.

Pontosabban nem is a jelenlegi, hanem annak utódja – igen, hiába vadonatúj a modell, az Auto Express értesülései szerint már jövőre lecseréli a Volkswagen: az utód az új generációs MEB+ padlólemezre épül majd, és új akkutechnológiát alkalmaz.

A névváltást hivatalosan nem erősítette meg, de nem is cáfolta a Volkswagen.

A jelenlegi ID.4 és Tiguan modellek formailag meglehetősen messze állnak egymástól, az újoncnak a jelenlegi két dizájn közös nevezőit kell megtalálnia – ezt legegyszerűbben a Tiguan lámpatesteinek az átvételével tehetik meg, amivel hétköznapibbá, emészthetőbbé tennék az ID.4 markánsan villanyautós megjelenését.

Húzómodell a Tiguan A JATO Dynamics által összegzett adatok szerint a Tiguan jelenleg (2025. első félév) a Volkswagen harmadik legnépszerűbb típusa Európában, és ezüstérmes a szabadidőjárművek között.

Akármi lesz a neve, az új ID.4 belső terében jelentős változások várhatók. Eltűnnek a digitális kezelőszervek, és visszatérnek a kapcsolók. A minőség is javulni fog.

Az új modell lítium-vasfoszfát akkumulátorokat kap, amelyektől árcsökkentés várható. Hogy a kisebb energiasűrűséget áthidalják, a cellákat közvetlenül építik be az akkuba, azaz kihagyják a köztes modulos lépést, ami viszont megnehezíti a karbantartást, a hibás elemek cserélését.

Logikus volna, hogy ezek után az ID.3 nevét ID.Golfra változtassák, ám a cég vezérigazgatója, Thomas Schäfer úgy nyilatkozott az Auto Expressnek , hogy ennek csekély az esélye: a Golf név túlságosan értékes, és azt csak egy végletekig kiforrott termék kaphatja meg. „Nem hibázhatunk.” – mondta, ezzel furcsamód beismerve, hogy az ID.3 a hamarosan érkező frissítések után sem éri el az ikonikus kompakt modell színvonalát.

