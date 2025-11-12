Összesen 35 oldalas átfogó javaslatcsomagot jelentett be Lázár János, amely csomag számos ponton átírná a közlekedés szabályozását. A miniszter tervezete mind a közúti-, a légi-, vízi- és vasúti közlekedés területén változásokat hozna – írja a Portfolió.

Miket tartalmaz a törvénycsomag?

Többek között azt, hogy

  • az úthálózat fejlesztésére vonatkozóan új tartalmi szempontot határoznak meg: a tervezés során a jövőben figyelembe kellene venni azokat a kompátkeléseket is, amelyek a közúti infrastruktúrát helyettesíthetik
  • a rendőrség a jövőben kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatna a közúton veszteglő, forgalmat akadályozó járművekkel szemben, így könnyebben intézkedhetnének az akadály elhárítása érdekében
  • a közlekedési hatóság emberei testkamerát kapnának, hogy kép- és hangfelvételt készítsenek a járművek ellenőrzés közben
  • az államhatárhoz érkező járművek számára bevezethető előzetes időpontfoglalási rendszer, amely célja, hogy enyhítse az évek óta rendszeresen tapasztalható torlódásokat a nagy forgalmú határszakaszokon
  • a tervezet a közigazgatási bírságok kiszabásának elveit is módosíthatná: a bírság meghatározásakor új szempontként jelenne meg a jogsértéssel okozott hátrány mértéke

A közösségi közlekedés terén a személyszállítási szabályok is módosulhatnak. A tervezet szerint az önkormányzatoknak a jövőben részletesebb adatokat kellene szolgáltatniuk a közszolgáltatásban részt vevő autóbusz-állományról, a járművek beszerzésének forrásairól, valamint arról, milyen mértékben teljesítik az úgynevezett „tiszta járművek” arányára vonatkozó előírásokat.

Az útdíjrendszerrel kapcsolatban uniós jogharmonizáció történne. A módosítás átvenné az útdíjrendszerek átjárhatóságára vonatkozó előírásokat, ezzel segítve, hogy a járművek az EU-tagállamok között egységesebb díjfizetési rendszerben közlekedhessenek – írja a portál.

