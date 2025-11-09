Burkolatfelújítási munkálatok miatt mintegy másfél hétig sebességkorlátozásokkal és megnövekedett menetidővel kell számolniuk a közlekedőknek az M0-s autóúton, valamint az M5-ös autópályán. A munkálatokat november 10-én, hétfőn reggel kezdik, és várhatóan november 21-én este fejezik be – tudatta vasárnapi, a Vezessnek eljuttatott közleményeiben a Magyar Közút.

Az M0-son a Győr felé vezető oldalon, a 10. jelű csomópontban a 7-es főút irányába vezető lehajtó csomóponti ágán sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be, de az M0-sról továbbra is le lehet majd hajtani Diósd, illetve Budapest irányába.

Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 14. jelű, soroksári csomópontot megelőzően, egy szakaszon lezárják a külső és a lassító sávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat. A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás.

A munkálatokra és korlátozásokra mindkét esetben előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A Magyar Közút a közlekedőknek azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, például az Útinform oldalán.