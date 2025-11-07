Európa kivételével a világ minden jelentős piacán egyre több márka kínál önhordó karosszériás pickupot, vagy ha úgy tetszik, platós szabadidőjárművet. A 2021-ben bemutatott Ford Maverick például a Bronco Sport alapjaira épül, azaz a Kuga és a Focus távoli rokona. Az 5 méternél épp csak hosszabb, azaz a Rangernél jó arasznyival kisebb Maverick 2,5 literes, 194 lóerős hibrid hajtáslánccal, vagy 2,0 literes, 250 lóerős turbómotorral kapható.

Ez utóbbiból épített most sportmodellt a Ford. A blokkot változatlanul hagyták, de eldobták a turbóját, és helyette a Mustang EcoBoost motorjának feltöltőjét építették be. Ezt sem hagyták azonban eredeti állapotában. A gyárilag 53 mm-es sűrítőkereket egy 59 mm átmérőjű elemre cserélték, és lecserélték a köztes töltőlevegőhűtőt is, amely közel 59 százalékkal nagyobb, és majdnem 40 százalékkal hatékonyabban csökkenti a motorba áramló levegő hőmérsékletét, miközben 20%-kal kisebb mértékben esik a töltőnyomás.

Az eredmény 20 százalékos teljesítménynövelés, az emissziós értékek betartása mellett, így a 300 lóerős Maverick 300T elvileg az USA és Kanada összes államában forgalomba helyezhető – és ha minden jól megy, a gyakorlatban is, mert 2026-ban átépítő készlet formájában forgalomba kerülhet a 300T csomag.

Miután elkészültek a motorral, az autó többi alkatrészét vette kezelésbe a gyártó. A futómű elöl 10, hátul 30 mm-es ültetést kapott, a kanyarstabilizátorok 16%-kal keményebben lettek, a lengéscsillapítás mindkét irányban feszesebb.

A keréktárcsákat is a Mustangról, pontosabban a Mustang Mach-E GT elektromos crossoverről emelték át: a 20 colos felniken Michelin Pilot Sport 4S abroncsok feszülnek, de a már említett átépítő csomagba Pirelli P Zero Elect gumik kerülnek majd.

Az i-re egyedi grafikákkal, emblémákkal, padlószőnyegekkel és hűtőmaszkkal tette fel a pontot a Ford, a keréktárcsákat sötét krómozású csavarok rögzítik.

