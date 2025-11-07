Európa kivételével a világ minden jelentős piacán egyre több márka kínál önhordó karosszériás pickupot, vagy ha úgy tetszik, platós szabadidőjárművet. A 2021-ben bemutatott Ford Maverick például a Bronco Sport alapjaira épül, azaz a Kuga és a Focus távoli rokona. Az 5 méternél épp csak hosszabb, azaz a Rangernél jó arasznyival kisebb Maverick 2,5 literes, 194 lóerős hibrid hajtáslánccal, vagy 2,0 literes, 250 lóerős turbómotorral kapható.

14 fotó

Ez utóbbiból épített most sportmodellt a Ford. A blokkot változatlanul hagyták, de eldobták a turbóját, és helyette a Mustang EcoBoost motorjának feltöltőjét építették be. Ezt sem hagyták azonban eredeti állapotában. A gyárilag 53 mm-es sűrítőkereket egy 59 mm átmérőjű elemre cserélték, és lecserélték a köztes töltőlevegőhűtőt is, amely közel 59 százalékkal nagyobb, és majdnem 40 százalékkal hatékonyabban csökkenti a motorba áramló levegő hőmérsékletét, miközben 20%-kal kisebb mértékben esik a töltőnyomás.

Korábban is készült már sportos Maverick-átirat:

Dögös kistestvért kapott a Ford Ranger Raptor 6
Pick-upból építettek ültetett sportkocsit
A Ford Maverick Lobo az autógyártó eddigi legőrültebb platósa: rugóútjait megkurtították, fékeit sportautóból szerelték…

Az eredmény 20 százalékos teljesítménynövelés, az emissziós értékek betartása mellett, így a 300 lóerős Maverick 300T elvileg az USA és Kanada összes államában forgalomba helyezhető – és ha minden jól megy, a gyakorlatban is, mert 2026-ban átépítő készlet formájában forgalomba kerülhet a 300T csomag.

Dögös kistestvért kapott a Ford Ranger Raptor 7

Miután elkészültek a motorral, az autó többi alkatrészét vette kezelésbe a gyártó. A futómű elöl 10, hátul 30 mm-es ültetést kapott, a kanyarstabilizátorok 16%-kal keményebben lettek, a lengéscsillapítás mindkét irányban feszesebb.   

A keréktárcsákat is a Mustangról, pontosabban a Mustang Mach-E GT elektromos crossoverről emelték át: a 20 colos felniken Michelin Pilot Sport 4S abroncsok feszülnek, de a már említett átépítő csomagba Pirelli P Zero Elect gumik kerülnek majd.

Az i-re egyedi grafikákkal, emblémákkal, padlószőnyegekkel és hűtőmaszkkal tette fel a pontot a Ford, a keréktárcsákat sötét krómozású csavarok rögzítik.

Dögös kistestvért kapott a Ford Ranger Raptor 8

A címben említett Ford Ranger Raptor nem akármilyen jószág:

Dögös kistestvért kapott a Ford Ranger Raptor 9
Mocskosul jó buli a legújabb Ford!
A 2023-as Ford Ranger Raptor a büszkén magasra nyújtott és méltósággal körbeforgatott középső ujj a villanyautókkal és…
Dögös kistestvért kapott a Ford Ranger Raptor 10
Édes álmok jönnek, ha így eszel
Mindig azt hallod, hogy lefekvés előtt már ne egyél. De mi van akkor, ha létezik olyan étel, amitől jól alszol? Most…