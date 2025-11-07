A november 2-án elindult év végi kgfb-kampány első napjaiban a személyautóval rendelkező ügyfelek 32 900 forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést. Ez az összeg lényegében megegyezik az egy évvel korábban tapasztalt 33 ezer forintos szinttel, vagyis a biztosítók tavalyhoz képest összességében nem emeltek a díjaikon.

Az Insura.hu biztosításközvetítőn keresztül eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 78 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, a K&H-nál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását.

Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenthetők. Nem véletlen, hogy ma már az ügyfelek 95 százaléka egy összegben rendezi az éves díját, hiszen ezért ugyanúgy díjkedvezmény jár, mint az átutalásos vagy kártyás díjfizetésért – csekkre idén már csak a szerződők 11 százaléka tart igényt.

Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot. A kevés újdonság között kiemelkedik az egyik biztosító ajánlata, amely egy vezetést figyelő és elemző, okostelefonon futó alkalmazás letöltéséért és rendszeres alkalmazásáért ad díjkedvezményt az erre vállalkozóknak.