Az év végi kampányban azok az autósok és üzembentartók érintettek, akik 2010 előtt vásárolták az autójukat. A kampány még mindig 750 ezer gépjárművet érint, amiből 400 ezer személyautó – derült ki a Netrisk összefoglalójából.

A novemberben megkötött új kötelező biztosítások átlagdíja jellemzően alacsonyabb az év többi hónapjához viszonyítva, ez köszönhető egyebek mellett annak, hogy az ilyenkor kgfb-t váltók között nagyobb arányban idősebb, azaz alacsonyabb értékű autókról van szó, valamint sok sofőr a bonus-malus kedvezményrendszerben magas kategóriába tartozik.

Az érintetteknek érdemes megnézniük a teljes kínálatot, a tavalyi kampányban ugyanis átlagosan 18 ezer forintot spórolhattak a legkedvezőbb szerződéssel.

A személyautók számának növekedése ellenére a Netrisknél kötött kötelező biztosítások átlagdíja 2025 tavasza óta csökkenő tendenciát mutat. Az év első tíz hónapjában ez 54 600 forint volt, ami éves szinten közel négyszázalékos csökkenést jelent.

Ebben szerepet játszik a biztosítók közötti verseny, illetve az is, hogy egyre több autós nézi át a teljes kínálatot, hogy melyik biztosítónál kötheti meg a legkedvezőbb díjjal a kötelezőjét.

Az autósok kétharmada még egyszer sem váltott biztosítót jelenlegi autója kapcsán, sőt még azok fele is az autóvásárláskor választott biztosítójánál ragadt, akik már tíz éve tulajdonosok: