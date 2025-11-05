A győri Audi Hungaria a motor- és járműgyártáson kívül csaknem 25 éve műszaki fejlesztési tevékenységet is végez. Mára összesen 700 munkatárs dolgozik a fejlesztőrészlegen, amely újabb mérföldkőhöz érkezett: önálló területként jelenik meg a teljesítményelektronika-fejlesztés.

A teljesítményelektronika-fejlesztés Győrben öt évvel ezelőtt indult néhány fős csapattal, mára azonban önálló területté fejlődött, közel negyven magasan képzett fejlesztőmérnökkel. A növekvő fejlesztési feladatoknak köszönhetően a fejlesztői létszám a következő években is bővülni fog. Ez a bővítés részben más területekről érkező fejlesztők átképzésével és képzési programokkal valósul meg.

A győri csapat elsősorban a hardverfejlesztési feladatokban nyújt támogatást, mindemellett fontos szerepet kap a gyártósori tesztelés kidolgozása és a hardver- és szoftvervalidálás is. A csapat létrehozott egy, a hardverfejlesztéshez szükséges, mérőeszközökkel és infrastruktúrával felszerelt labort is. A fejlesztés során egyre inkább előtérbe kerülnek a digitális eszközök és módszerek – például a mesterségesintelligencia-alapú szimulációk és az adatvezérelt optimalizálás.