Hiába kapjuk a Vezess fennállása óta folyamatosan a híreket, közleményeket az 1993-ban alapított győri Auditól, mindig újra és újra meglepődünk, mennyire komoly tényezője az európai autóiparnak és egyáltalán: mennyire komplex, modern, világviszonylatban is rettentő fejlett ipari létesítmény ez a mi autó-, karosszériaelem- és motorgyárunk. A győri Audi-üzem a világ (nem az Audi, nem a VW-csoport, a világ!) legnagyobb autóipari motorgyára. Emellett itt készülnek azok a karosszériaelemek, amelyek a Volkswagen-csoport legdrágább autóit, Bentley-ket, Lamborghiniket borítják.

A győri gyár gazdasági értelemben véve már negyedik éve teljesen CO2-semlegesen működik, és ez nem csak kvóta-adásvételi trükk! Itt van Európa legnagyobb épülettetőre telepített napelemparkja és itt már nem csak szó van arról, hogy mekkora geotermikus potenciál van Magyarország alatt, hanem ténylegesen földhővel állítják elő az üzem fűtéséhez szükséges összes energiát. A cég Magyarország tíz legnagyobb adózójának egyike, csaknem 12 ezer munkatársa van és hatalmas a szerepe a magyarországi járműipari szakképzésben is.

Ide látogattunk most el újra a gyári kommunikációs kollégák meghívására, és megnéztünk három olyan helyet, amit korábban még nem láttunk, pedig mindig is kíváncsiak voltunk rájuk. Vagy kíváncsiak lettünk volna, ha tudtuk volna, hogy léteznek. Fotózni sajnos sehol se volt szabad, igyekeztem a gyár által biztosított anyagból összeszedni azokat az illusztrációkat, amik nélkül elég nehéz lenne elképzelni, miről is beszélek egyáltalán.

Így készülnek a győri villanymotorok

Lehet, hogy egy villanyautó szerkezetileg egyszerűbb a belsőégésű motorosnál, de azért azt se sima legózás összerakni! Erről a villamos hajtásokat gyártó részlegnél győződhettünk meg, ahol 2018 óta már több mint 600 000 elektromos járműhajtási egységet gyártottak le, folyamatosan növekvő termelési tendencia mellett. A részlegben 2023-ban indult a PPE (Premium Platform Electric) sorozatgyártása. A PPE-motorokat a konszern több járművében is használják; ez van az Audi Q6 és A6 e-tronokban, valamint a Porsche Macanban is.

15 ezer négyzetméteren 700 alkalmazott és temérdek robot készíti a VW-csoport egyes prémiumautóinak elektromos hajtását; az itt gyártott állórész- és sebességváltó-alkatrészekből és a beszállítóktól érkező egyéb elemekből állítják össze a komplett, motort és hajtóművet is tartalmazó, kenőanyaggal feltöltött egységet.

Két igazán látványos gyártási lépésnél álltunk meg a csarnokban hosszasabban. A zárt kamrában történő lézerhegesztés tiszta sci-fi, az ember nem is nagyon érti, hogy mi történik a szeme előtt, amikor nyilván varázslattal, érintés nélkül, de hatalmas energiák jól érezhető jelenlétében forrnak össze fémdarabok, de hát a mai autók legkorszerűbb elemeit mégse lehet pálcával összehegesztgetni egy fészerben.

A villanymotor forgórészének gépi beillesztését az állórészbe már jóval könnyebben fel lehet fogni hétköznapi ésszel. Látszólag túlméretezett robotkar tolja be a rotort a statorba, de az erős, precíz gépre szükség van ahhoz, hogy a motor fődarabjaiban lévő mágnesek ne cuppanjanak oda valamihez vagy egymáshoz, amíg a csapágyak a helyükre nem kerülnek és a forgórésznek többé ne legyen más lehetősége a mozgásra, mint – a forgás.

Az emberek, akik abból élnek, hogy autók karosszériáját simogatják, és ezt élvezik is!

Az Audi Hungaria Szerszámgyára 2005-ben kezdte meg működését. A név félrevezető, mert a részleg a lemezek formára préseléséhez használt nyomóelemek készítése mellett már karosszériaelemek gyártásával, új modellek gyártásának előkészítésével és egyéb berendezések készítésével is foglalkozik. A Szerszámgyár VW-csoporton belüli ügyfelei közé tartozik az Audi Sport az RS modellekkel, az Audi R8 sportautóval és a teljesen elektromos hajtású Audi e-tron GT modellel.

Az itt gyártott karosszériaelemekből évi több mint tízezer az e-tron GT-hez készült, így ez a legnagyobb darabszámú járműgyártási projekt, amelyet a győri Szerszámgyár kiszolgál. A győri üzem készíti az e-tron GT összes külső alumínium karosszériaelemét, az ajtókat, a sárvédőket és a fedeleket. A szerszámgyár megrendeléseket kap még exkluzívabb VW-márkáktól is: a Lamborghini Urus, Huracán és Revuelto modellek alumínium külső karosszériaelemei és a Bentley Bentayga egyes karosszériaelemei is innen érkeznek.

A mostani gyárlátogatáson azt néztük meg, hogyan ellenőrzik az üzemben ezeknek a karosszérialemeknek a minőségét. Egy kamrában egy ipari robot azzal foglalkozott, hogy egy ipari kamerával minden elképzelhető szögből lefotózott egy lemezdarabot: a képek elemzésével olcsón és pontosan ellenőrizhető minden méret helyessége. De persze nem lehet mindent géppel, robottal vizsgálni.

Egy laborban lelkes mérnökök arról meséltek, hogyan kell metszeteket készíteni a karosszériaelemek szegecseléséről, majd a mikroszkóppal befotózott képen a számítógép képernyőjén leméregetni azokat a méreteket, amik megmutatják, megfelelően kapcsolódik-e a két összeszegecselt lemez egymáshoz.

A legérzékibb, legművészibb jellegű munkakör pedig egyértelműen az, amikor gyártósorról kivett mintadarabokat speciálisan erre kiképzett emberek kesztyűben simogatják, hogy észrevegyék, megjelöljék és ha lehet, kijavítsák az egyenetlenségeket. A legfinomabb hibákat a fenőköves, esetenként, elképesztő, hogy ilyen is van: rugalmas, gumiszerűen hajtható fenőköves átcsiszolás mutatja meg, ugyanis a csiszolással keletkező karcok elhajlása egyértelműen jelzi, hol van a bibi.

Kívülről rápillantva a folyamatra talán nehezen érthető, de az emberek, akik itt dolgoznak, szeretik a munkájukat. Akad, aki már évtizedes múlttal rendelkezik a karosszériasimogatásban, de még mindig nem unja és átérzi, sőt! Élvezettel vállalja a felelős szerepet, amellyel hozzájárulhat, hogy a gyártási folyamat legvégén makulátlanul ragyogó szupersport- és presztízsautók vigyék el szerte a világba, milyen maximalista igénnyel dolgoznak a magyar Audi-gyárban.

Fűtés geotermikus energiával: kilométerekről jön a meleg Győrbe

Az Audi Hungaria 2015 óta használ geotermikus energiát a gyár hőenergia-igényének biztosítására. A termálvíz-kutak nem a gyár területén vannak; ezeket és a hozzájuk tartozó összesen 17 kilométernyi távhővezetéket egy külső szolgáltató, a PannErgy üzemelteti. Az Audi és Győr városa által felhasznált hő nem jár a felszíni vízrendszer terhelésével, mert ebben a projektben a magas ásványianyag-tartalmú termálvíz zárt körben forog.

A három darab, mintegy két és fél kilométer mély kútból Bőny térségében kerül a felszínre a 98-101 Celsius fokos termálvíz. A forró, nyomás alatt lévő víz hőcserélőn adja át energiáját a szekunder vízkörnek, majd a szolgáltató a kihűlt termálvizet két másik, Pérnél fúrt kúton át visszasajtolja a föld alá. A három kút maximális hozama összesen több mint ezer köbméter óránként, a kinyerhető energia évente 900 ezer gigajoule, a felhasználható hőteljesítmény 60 megawatt.

Az Audinál mindebből nagyjából annyi látszik, hogy egy ipari csarnokban irdatlan csőkígyó tekereg látszólag összevissza a két legfontosabb elem, két hatalmas hőcserélő körül. A hő nagy része az üzem fűtésére megy el, de az ipari gőz előállításában is segít, hogy elég 90-95 fokos vízről indítani a gőzfejlesztést.