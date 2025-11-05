A nógrádi rendőrség nyomozói több más kapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársaival együtt november 4-én egy időben öt helyszínen jelentek meg, és tartottak kutatásokat.

A gyanú szerint egy salgótarjáni, magánkézben lévő autószerviz és vizsgaállomás alkalmazottai az elmúlt hónapokban anyagi ellenszolgáltatásért cserébe több járművet úgy vizsgáztattak le, hogy azokat nem a szakmai előírásoknak megfelelően vizsgálták át.

Ennek ellenére az autók műszaki érvényességét meghosszabbították, amit bejegyeztek a központi nyilvántartásba is. Az intézkedések eredményeként egy 43 éves salgótarjáni férfit, valamint alkalmazottait, egy 29 éves és egy 33 éves bátonyterenyei férfit fogtak el és állítottak elő, akiket a nyomozók kihallgatásukat követően őrizetbe vettek.

