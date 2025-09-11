Újabb korrupciós ügyet göngyölítettek fel a hatóságok: a Heves Vármegyei Kormányhivatal egyik tisztviselője éveken át pénzért és alkoholos italokért cserébe hunyt szemet a külföldről behozott használt autók hibái felett. Az ügyészség most 16 ember ellen emelt vádat az Egri Törvényszéken.

A vád szerint a hivatalnok a kereskedőkkel és vállalkozókkal összejátszva segített abban, hogy a problémás járművek is simán átmenjenek a honosítási procedúrán és a műszakin. Volt, hogy a vizsga közben engedte kijavítani a hibákat anélkül, hogy az eljárást újra kellett volna indítani, máskor egyszerűen jobb környezetvédelmi kategóriába sorolta a kocsikat, így kevesebb regisztrációs adót kellett utánuk fizetni.

A mutyi nem is volt olcsó mulatság: a kenőpénzek több százezer forintra rúgtak, és bizony nemcsak készpénz, hanem szeszes ital is landolt a hivatalnoknál.

A kenőpénz végül az autókat megvásárló magánszemélyeken csattant, hiszen a kereskedők tőlük szedték be a „gördülékeny ügyintézés” miatti többletköltséget.

Az ügyészség szerint a volt kormánytisztviselő legalább harminc ügyben érintett, ezért börtönbüntetés, pénzbírság, a közügyektől való eltiltás és vagyonelkobzás várhat rá.

A háttérben egyszerű okok állnak

Számos nepper és autótulajdonos nem akarja vesztegetni az idejét (és a pénzét) egy új eljárásra, ha a külföldről behozott kocsin hibát találnak. Csakhogy ezzel azt kockáztatják, hogy műszakilag alkalmatlan, akár balesetveszélyes autók kerülnek a magyar utakra.

A hatóságok szerint egyre több hasonló ügy lát napvilágot: a Nemzeti Védelmi Szolgálat országszerte vizsgál korrupciós eseteket, főleg a műszaki vizsgák és a külföldi autók honosítása körül.

