Októberben 12 588 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 10 százalékkal több az előző havi mennyiségnél, és több mint 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 10 725-ös értékét. Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2021 márciusában volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 12 ezres szintet.

A 12 ezres sáv feletti érték világosan jelzi, hogy trendszerűen ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi piacok felé – írta a JóAutók.hu közleménye. Idén a hazai vásárlók számára már a kedvezően alakuló euróárfolyam is nagyobb ösztönzést jelent arra, hogy a nagyságrendekkel nagyobb kínálatot nyújtó külföldi piacokon válogasson.

A jelenlegi folyamatok alapján a tavalyi 111 ezer után idén már mintegy 128 ezer használt személyautót importálhatnak majd az országba. A használtautó-import mennyisége 2025 első tíz hónapjában összesen 107 180 volt, ami 15,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 92 863-as értéket.