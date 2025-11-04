Az első kapukat az A3-as autópálya Popovaca és Novska közötti szakaszán állítják fel: hármat az autópálya vonalán (Popovaca-Kutina, Kutina-Lipovljani, Lipovljani-Novska), négyet pedig a jelenlegi fizetőkapuk helyén.

A Crolibertas rendszer bevezetésével megszűnik a fizetőkapuknál való megállás, az autósok folyamatosan haladhatnak majd az autópályákon. A projekt 212 portál felállítását, fejlett informatikai berendezések telepítését, valamint adatfeldolgozó központok létrehozását tartalmazza. Az elemek telepítését tesztelési fázis követi, majd a teljes rendszer országos próbaüzeme.

Az új díjfizetési rendszer két bevált technológiát alkalmaz: az ALPR rendszámfelismerő megoldást, amellyel a személyautók útdíját kezelik, valamint a DSRC technológiát, amely az ENC-eszközt használó járművek számára biztosít érintésmentes fizetést.

A DSRC-rendszer érzékelői az autópályák fel- és lehajtóin elhelyezett fémvázakon működnek, így a járművek megállás nélkül, akár 130 km/h-s sebességgel haladhatnak át. A technológia a jelenlegi ENC-készülék továbbfejlesztett változata: előre feltöltött egyenleggel működik, amelyről a lehajtáskor automatikusan levonják az útdíjat.

A külföldi járművek miatt bevezetett ALPR rendszámfelismerő megoldáshoz mobilalkalmazás kapcsolódik, amelyet bankkártyához kötnek, és az útdíj összegét automatikusan levonják a számláról ‒ hasonlóan a Portugáliában és Hollandiában működő rendszerekhez.

Az új rendszer teljesen kizárja a készpénzes fizetést, és kötelezővé teszi az elektronikus fedélzeti egységek használatát, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi az autópályák használatát Horvátországban.

