Az autósok legszörnyűbb rémálma vált valóra Lengyelországban: az itthon is jelen lévő Orlen egyik włocławeki kútján sokan valószínűleg gázolajjal szennyezett benzint tankolhattak napokig azt követően, hogy tévedésből dízelt öntöttek a föld alatti benzintartályba.

Miután a közösségi médiában záporozni kezdtek a félretankolás szóló bejegyzések, a kúthálózat közleményt adott ki, melyben elismerte a felelősségét.

„Megerősítjük, hogy hiba történt a włocławeki Kapitulna utcai Orlen töltőállomáson a tartályok töltéséért felelős külső beszállító részéről” – idézi az Orlen közleményét az Auto Świat. „Ennek következtében kis mennyiségben gázolajat találtak a 95-ös benzinnel teli tartályban. A töltés során történt a hiba, melynek észlelése után azonnal felfüggesztettük az értékesítést. A tartályt azóta kitisztították.”

Az Orlen emellett a károsultakat arra kéri, hogy forduljanak a biztosítójukhoz, ígérete szerint a cég rendezni fogja a keletkezett károkat. Az év elején az Egyesült Államokban fordult elő hasonló incidens.

Az még a szerencsésebb eset, ha dízel kerül a benzines autóba, ugyanis a jelenség fordítottja akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat egy dízelüzemű járműben. Hogy mire lehet számítani, illetve mi a teendő, ha már megtörtént a félretankolás, egy korábbi cikkében foglalta össze a Vezess: