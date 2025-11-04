Arabul سهيل, angol átírásban Suhail, magyarul Szuhaj néven ismert, a csillagászok Canopus-ként hivatkoznak rá: az égbolt második legfényesebb csillaga (a Szíriusz után) Európából ugyan nem látható, de Észak-Afrikából és az Arab-félszigetről igen. Ott sem egész évben, de amikor a nyár végén megjelenik, az emberek fellélegeznek: tudják, hogy mire ismét eltűnik, beköszönt a hűvösebb, kellemesebb idő.

Ez előtt a szimbolikus jelentőségű, a tudományos élettől a folklórig mindenütt megjelenő csillag előtt tiszteleg a BMW 7 Suhail Edition. Az autó kéttónusú fényezése – alul éjkék, felül metálszürke – jól passzol a csillagos égbolt tematikájához, a C-oszlopon látható grafika a csillag arab nevének stilizált írása, amely akkor is jól mutat, ha ezt nem tudjuk.

Az utastérben ugyanaz a szürke-kék színvilág uralkodik, a fejtámaszokon és a műszerfalon a suhail-grafika mellett a Carina (Hajógerinc) csillagkép rajza látható: ennek a fő csillaga (Alpha Carinae) a Canopus.

A küszöbbetéten a limitált széria darabszámára utaló feliratot látunk: a Suhail Edition mindössze ötven példányban készül, amelyeket azonban nem csak az arab világban fognak értékesíteni, hanem globálisan, így elvileg akár Európába is kerülhet ebből a kulturális jelentőségű autóból.

A BMW 7 Európában háromféle elektromos (i7eDrive 50 / 455 LE; i7 xDrive 60 / 544 LE; i7 M70 xDrive / 659 LE), egy dízel (740d xDrive / 299 LE) és kétféle plug-in hibrid (750e xDrive / 489 LE; M760e xDrive / 571 LE) hajtáslánccal elérhető. Az Arab-térségben az i7 xDrive60 mellett három benzines variáns: a 735i (272 LE), a 740i (380 LE) és a 760i xDrive (544 LE) áll rendelkezésre.

A 7-es Suhail Edition bemutatásával társmárkája, a Rolls-Royce felségterületére merészkedett a BMW, hiszen ott évek óta magától értetődő dizájnelem a csillagfényes tetőkárpit: