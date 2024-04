A nyújtott tengelytávú Ghost, a nyújtott tengelytávú Phantom, valamint a tisztán elektromos Spectre adta az alapokat ahhoz a három egyedi kialakítású autóhoz, amelyeket a Rolls-Royce első kínai Bespoke Private Office irodája tervezett helyi ügyfelek megbízásából. A koncepció szerint az autók azoknak a nemzetközi desztinációknak a hangulatát adja vissza, jellemző színeit és anyagait alkalmazza, amelyeket különösen kedvelnek az ügyfelek.

Rolls-Royce Phantom Extended ‘Magnetism’

A szicíliai Cala Luna tengerpart holdfényben fürdő homokja és az éjszakai égbolt mélykék horizontja kölcsönözte a hatalmas szedánnak elsődleges színeit. A kettős színvilág a csillagfényes tetőkárpiton is megjelenik: kék és fehér fénypontok világítanak az utasok feje fölött, a hangulatot nyolc hullócsillag-motívum emeli. A hosszan exponált égbolt motívuma a beltér több pontján is visszaköszön, összesen 43 096 öltéssel valósították meg a grafikát.

Rolls-Royce Spectre ‘Escapism’

Dél-Amerikába, a szerencsehozú sétányrózsa vagy színváltóvirág (Lantana camara) hazájába repíti el utasát az elektromos kupé színvilága. A virág pirosát visszafogott szürkével társító fényezés és a 23 colos, részben polírozott keréktárcsák látványát megvilágított Emily-szobrocska koronázza meg.

Az utastérben a naplemente színeiben pompázó csillagboltozat és nyolc fehér hullócsillag állít kontrasztos a kormánykerék és a műszeregység lilájának.

Rolls-Royce Ghost Extended ‘Expressionism’

A lila a széria harmadik tagját is meghatározza, még ha nevében kéknek mondják is a fülöp-szigeteli Boracay-sziget naplementéjét idéző fényezést. A limezöld coachline a sziget gazdag élővilágára utal, akárcsak a beltér azonos árnyalatú elemei, elsőként is az ajtózsebek kézzel hímzett bélései – a négy ajtón összesen több mint 104 ezer öltést számolhat össze, aki nagyon ráér.

Az abroncsok fehér szegélye nagyobbnak láttatja a 21 colos keréktárcsákat. A tetőkárpit vadul cikázó csillag-grafikáját fehér és limezöld fénypettyek alkotják.